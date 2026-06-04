2026年ワールドカップにおけるスコットランド代表のテレビ放送

Ziggo GOで観戦するメリットは次のとおりです。オランダの放送権はNOSが独占し、試合はNPO 1とNPO 3で放送されますが、Ziggo GOアプリを使えばより柔軟に視聴できます。

主なメリットは次のとおりです：

時差対策に便利な一時停止とリプレイTV。

大会は米・加・墨で開催され、時差により多くの試合が深夜や早朝に放送されるためだ。

ライブの一時停止と巻き戻し： 飲み物を取っている間にキックオフや重要なゴールを逃しても、すぐに巻き戻して確認できます。

リプレイTV： 深夜試合を見逃しても、アプリで試合やNOSの分析を好きな時に視聴できます。

EU全域で視聴可能。

大会は6～7月の夏休み期間中。Ziggo GOなら場所を選ばず視聴できます：

スペインのビーチでもフランスのキャンプ場でも、 EU内なら Wi-Fiやモバイルデータで全試合をライブ視聴できます。

あらゆる画面で柔軟に

アプリはほぼすべてのデバイスに対応。庭でスマートフォンやタブレット、寝室のセカンドテレビやChromecast、Apple TVなど、どの画面でも同じように視聴でき、リモコンの取り合いも防げます。

基本パッケージにすべて含まれています

NPO 1、2、3は基本パッケージに標準で含まれているため、追加費用は一切かかりません。全104試合をすぐに楽しめます。

さらに、Ziggo Sportチャンネルでは大会前の親善試合や詳細な分析、ハイライトも楽しめます。

スコットランドでは、2026年ワールドカップをどのテレビ局が放送しますか？

スコットランドでは、BBCとITVが放映権を共有し、STVが地上波で放送します。

試合の視聴方法については、こちらをご覧ください：

📺 無料テレビ放送

BBCスコットランドとSTVは全国無料放送局として、大会の試合を割り当て詳細に報道します。スコットランド代表のグループC全試合（ブラジル、モロッコ、ハイチ戦）や決勝戦など、主要試合をサブスクリプションなしで無料視聴できます。

📱 デジタル＆無料ストリーミング

BBC iPlayerとSTV Playerでは、各局が担当する試合をオンライン配信。アプリをインストールすれば、スマホ、タブレット、スマートテレビでライブ試合やオンデマンドハイライト、専門家によるスタジオ分析を無料で楽しめます。







