



2026年サッカーワールドカップの放送局

🌍 国 / 地域 📺 放送局 🇦🇫 アフガニスタン ATN 🇦🇱 アルバニア TV Klan 🇩🇿アルジェリア ENTV 🇦🇩 アンドラ RTVE｜M6｜DAZN 🇦🇷 アルゼンチン Telefe | TV Pública 🇦🇺オーストラリア SBS 🇦🇹 オーストリア オーストリア ORF | ServusTV 🇦🇿 アゼルバイジャン アゼルバイジャン ITV 🇧🇪 ベルギー VRT | RTBF 🇧🇴 ボリビア Red Uno｜Unitel｜Entel｜Tigo Sports 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ Arena Sport 🇧🇷 ブラジル グルーポ・グローボ | カゼTV | SBT/Nスポーツ 🇧🇬 ブルガリア BNT 🇰🇭 カンボジア Hang Meas 🇨🇦 カナダ ベル・メディア 🇨🇱 チリ チリビジョン 🇨🇳 中国 CMG 🇨🇴 コロンビア Caracol Televisión｜Canal RCN｜Win Sports 🇨🇷 コスタリカ テリカ・ティゴスポーツ 🇭🇷 クロアチア HRT 🇨🇾 キプロス シグマTV 🇨🇿チェコ ČT | TV Nova 🇩🇰 デンマーク DR | TV2 🇪🇨 エクアドル Teleamazonas 🇸🇻 エルサルバドル TCS | Tigo Sports 🇪🇪エストニア TV3 🇫🇯 フィジー FBC 🇫🇮 フィンランド Yle | MTV3 🇫🇷 フランス M6 | beIN Sports 🇩🇪 ドイツ ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 ギリシャ ギリシャ ERT 🇬🇹 グアテマラ アルバビジョン｜Tigo Sports 🇭🇳 ホンジュラス テレヴィセントロ | ティゴ・スポーツ 🇭🇰 香港 PCCW 🇭🇺 ハンガリー MTVA 🇮🇸 アイスランド RÚV 🇮🇩 インドネシア TVRI | RRI 🇮🇷 イラン IRIB TV3 🇮🇪 アイルランド RTÉ 🇮🇱 イスラエル KAN | チャールトン 🇮🇹 イタリア RAI | DAZN 🇯🇵 日本 NHK｜日本テレビ｜フジテレビ｜DAZN 🇰🇿 カザフスタン QAZTRK 🇽🇰 コソボ RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 キルギス KTRK 🇱🇻 ラトビア TV3 🇱🇮 リヒテンシュタイン SRG SSR 🇱🇹 リトアニア TV3 リトアニア 🇱🇺 ルクセンブルク VRT | RTBF 🇲🇴 マカオ TDM 🇲🇻 モルディブ Medianet 🇲🇹 マルタ PBS 🇲🇺 モーリシャス MBC 🇲🇽 メキシコ TelevisaUnivision｜TV Azteca 🌎 中東・北アフリカ beIN Sports 🇲🇳 モンゴル EduTV｜国営テレビ｜Suld TV｜MNB｜mobihome VOO 🇲🇪 モンテネグロ Arena Sport｜RTCG 🇳🇵 ネパール Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 オランダ オランダ：NOS 🇳🇿 ニュージーランド TVNZ 🇳🇮 ニカラグア Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 北マケドニア Arena Sport 🇳🇴 ノルウェー NRK | TV2 🇵🇦 パナマ Medcom｜TVN Media｜Tigo Sports 🇵🇾 パラグアイ Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 ペルー アメリカ・テレビシオン 🇵🇭 フィリピン アレフ・グループ 🇵🇱 ポーランド TVP 🇵🇹 ポルトガル Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 ルーマニア アンテナ 🇷🇺 ロシア Match TV 🇸🇲 サンマリノ RAI | DAZN 🇷🇸 セルビア RTS | アリーナ・スポーツ 🇸🇬 シンガポール シンガポール MediaCorp 🇸🇰 スロバキア STVR | TV JOJ 🇸🇮 スロベニア Arena Sport 🇿🇦 南アフリカ SABC | SportyTV 🌏 南アメリカ DSports | Disney+ 🇰🇷 韓国 JTBC｜KBS｜NAVER Sports｜CHZZK 🇪🇸 スペイン RTVE｜Mediapro｜DAZN 🌍 サハラ以南アフリカ New World TV｜SuperSport 🇸🇪 スウェーデン SVT｜TV4 🇨🇭 スイス SRG SSR 🇹🇼 台湾 ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 タジキスタン Varzish TV | TV Football 🇹🇱 東ティモール ETO 🇹🇷 トルコ TRT 🇹🇲 トルクメニスタン トルクメニスタン・スポーツ 🇺🇦 ウクライナ MEGOGO 🇬🇧イギリス BBC｜ITV 🇺🇸 アメリカ合衆国 Fox Sports（英語） | Telemundo（スペイン語） 🇺🇾 ウルグアイ Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 ウズベキスタン ゾールTV 🇻🇪 ベネズエラ Televen 🇻🇳 ベトナム ベトナム VTV





詳細はこちら：2026年サッカーワールドカップのチケット入手方法（直前販売・出場チーム・試合日程など）

ヨルダンではどのチャンネルでFIFAワールドカップが放送されますか？

ヨルダンの活躍を見逃したくないファンは、beIN Sportsのライブ放送をチェックしてください。

2026年大会のヨルダン戦を視聴できるVPNと無料ストリーミング情報。





ヨルダン代表の試合を視聴するには、無料または希望の放送を提供している国に「仮想的に」移動する必要があります。手順は次のとおりです：

高速VPNを選ぶ（ExpressVPN、NordVPN 、 Surfshark など ） アプリをインストール： お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください 最適なサーバーに接続する 配信サービスを開き、 放送局のサイトやアプリにアクセスします。 「FIFAワールドカップ」で検索し、ヨルダンの試合をライブで楽しみましょう！

旅行者の選択肢：Saily eSIMでストリーミング

SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスです。デジタルデータプランをスマホに直接ダウンロードでき、2026年ワールドカップでもスムーズな4K・HDライブストリーミングを楽しめます。

アプリをダウンロード ： App StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手。 プランを選ぶ： 現在地（例：大会開催中の米国）とデータプランを選択。90分の試合を視聴するなら 10GBまたは20GB がおすすめ。 eSIMのインストール： アプリの指示に従い、ワンタップで完了。物理SIMもペーパークリップも不要。 有効化と視聴： 到着後、プランを有効化すれば、専用回線ですぐに試合を楽しめます。







