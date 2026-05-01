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翻訳者：

2026年サッカーW杯、今日のヨルダン戦を観る方法は？ テレビ番組表、無料ライブストリーム、VPN、eSIM

ヨルダン代表は世界デビューを控え、高揚感に満ちている。グループJでは、前回王者のアルゼンチン、才能溢れるアルジェリア、規律あるオーストリアと対戦する。


2026年サッカーワールドカップの放送局

🌍 国 / 地域

📺 放送局

🇦🇫 アフガニスタン

ATN

🇦🇱 アルバニア

TV Klan

🇩🇿アルジェリア

ENTV

🇦🇩 アンドラ

RTVE｜M6｜DAZN

🇦🇷 アルゼンチン

Telefe | TV Pública

🇦🇺オーストラリア

SBS

🇦🇹 オーストリア

オーストリア ORF | ServusTV

🇦🇿 アゼルバイジャン

アゼルバイジャン ITV

🇧🇪 ベルギー

VRT | RTBF

🇧🇴 ボリビア

Red Uno｜Unitel｜Entel｜Tigo Sports

🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ

Arena Sport

🇧🇷 ブラジル

グルーポ・グローボ | カゼTV | SBT/Nスポーツ

🇧🇬 ブルガリア

BNT

🇰🇭 カンボジア

Hang Meas

🇨🇦 カナダ

ベル・メディア

🇨🇱 チリ

チリビジョン

🇨🇳 中国

CMG

🇨🇴 コロンビア

Caracol Televisión｜Canal RCN｜Win Sports

🇨🇷 コスタリカ

テリカ・ティゴスポーツ

🇭🇷 クロアチア

HRT

🇨🇾 キプロス

シグマTV

🇨🇿チェコ

ČT | TV Nova

🇩🇰 デンマーク

DR | TV2

🇪🇨 エクアドル

Teleamazonas

🇸🇻 エルサルバドル

TCS | Tigo Sports

🇪🇪エストニア

TV3

🇫🇯 フィジー

FBC

🇫🇮 フィンランド

Yle | MTV3

🇫🇷 フランス

M6 | beIN Sports

🇩🇪 ドイツ

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 ギリシャ

ギリシャ ERT

🇬🇹 グアテマラ

アルバビジョン｜Tigo Sports

🇭🇳 ホンジュラス

テレヴィセントロ | ティゴ・スポーツ

🇭🇰 香港

PCCW

🇭🇺 ハンガリー

MTVA

🇮🇸 アイスランド

RÚV

🇮🇩 インドネシア

TVRI | RRI

🇮🇷 イラン

IRIB TV3

🇮🇪 アイルランド

RTÉ

🇮🇱 イスラエル

KAN | チャールトン

🇮🇹 イタリア

RAI | DAZN

🇯🇵 日本

NHK｜日本テレビ｜フジテレビ｜DAZN

🇰🇿 カザフスタン

QAZTRK

🇽🇰 コソボ

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 キルギス

KTRK

🇱🇻 ラトビア

TV3

🇱🇮 リヒテンシュタイン

SRG SSR

🇱🇹 リトアニア

TV3 リトアニア

🇱🇺 ルクセンブルク

VRT | RTBF

🇲🇴 マカオ

TDM

🇲🇻 モルディブ

Medianet

🇲🇹 マルタ

PBS

🇲🇺 モーリシャス

MBC

🇲🇽 メキシコ

TelevisaUnivision｜TV Azteca

🌎 中東・北アフリカ

beIN Sports

🇲🇳 モンゴル

EduTV｜国営テレビ｜Suld TV｜MNB｜mobihome VOO

🇲🇪 モンテネグロ

Arena Sport｜RTCG

🇳🇵 ネパール

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 オランダ

オランダ：NOS

🇳🇿 ニュージーランド

TVNZ

🇳🇮 ニカラグア

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 北マケドニア

Arena Sport

🇳🇴 ノルウェー

NRK | TV2

🇵🇦 パナマ

Medcom｜TVN Media｜Tigo Sports

🇵🇾 パラグアイ

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 ペルー

アメリカ・テレビシオン

🇵🇭 フィリピン

アレフ・グループ

🇵🇱 ポーランド

TVP

🇵🇹 ポルトガル

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 ルーマニア

アンテナ

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🇸🇲 サンマリノ

RAI | DAZN

🇷🇸 セルビア

RTS | アリーナ・スポーツ

🇸🇬 シンガポール

シンガポール MediaCorp

🇸🇰 スロバキア

STVR | TV JOJ

🇸🇮 スロベニア

Arena Sport

🇿🇦 南アフリカ

SABC | SportyTV

🌏 南アメリカ

DSports | Disney+

🇰🇷 韓国

JTBC｜KBS｜NAVER Sports｜CHZZK

🇪🇸 スペイン

RTVE｜Mediapro｜DAZN

🌍 サハラ以南アフリカ

New World TV｜SuperSport

🇸🇪 スウェーデン

SVT｜TV4

🇨🇭 スイス

SRG SSR

🇹🇼 台湾

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 タジキスタン

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 東ティモール

ETO

🇹🇷 トルコ

TRT

🇹🇲 トルクメニスタン

トルクメニスタン・スポーツ

🇺🇦 ウクライナ

MEGOGO

🇬🇧イギリス

BBC｜ITV

🇺🇸 アメリカ合衆国

Fox Sports（英語） | Telemundo（スペイン語）

🇺🇾 ウルグアイ

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 ウズベキスタン

ゾールTV

🇻🇪 ベネズエラ

Televen

🇻🇳 ベトナム

ベトナム VTV


詳細はこちら：2026年サッカーワールドカップのチケット入手方法（直前販売・出場チーム・試合日程など）

ヨルダンではどのチャンネルでFIFAワールドカップが放送されますか？

ヨルダンの活躍を見逃したくないファンは、beIN Sportsのライブ放送をチェックしてください。

2026年大会のヨルダン戦を視聴できるVPNと無料ストリーミング情報。


ヨルダン代表の試合を視聴するには、無料または希望の放送を提供している国に「仮想的に」移動する必要があります。手順は次のとおりです：

  1. 高速VPNを選ぶ（ExpressVPN、NordVPNSurfsharkなど
  2. アプリをインストール：お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください
  3. 最適なサーバーに接続する
  4. 配信サービスを開き、放送局のサイトやアプリにアクセスします。
  5. 「FIFAワールドカップ」で検索し、ヨルダンの試合をライブで楽しみましょう！

旅行者の選択肢：Saily eSIMでストリーミング

SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスです。デジタルデータプランをスマホに直接ダウンロードでき、2026年ワールドカップでもスムーズな4K・HDライブストリーミングを楽しめます。

  1. アプリをダウンロードApp StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手。
  2. プランを選ぶ：現在地（例：大会開催中の米国）とデータプランを選択。90分の試合を視聴するなら10GBまたは20GBがおすすめ。
  3. eSIMのインストール：アプリの指示に従い、ワンタップで完了。物理SIMもペーパークリップも不要。
  4. 有効化と視聴：到着後、プランを有効化すれば、専用回線ですぐに試合を楽しめます。



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