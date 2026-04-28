Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
United States v Canada: Third Place Match - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport
Book Canada World Cup 2026 Tickets

翻訳者：

2026年カナダ・ワールドカップのチケット購入方法：日程、試合、価格など

SHOPPING
Tickets
ワールドカップ
カナダ

カナダ初開催のワールドカップ本大会を観戦する方法は以下です。

アイスホッケーがカナダ最大のスポーツでも、この「メープルリーフの国」では今後数か月、別の理由でスケート靴を履くことになる。 

6月の開幕が近づくにつれ、特に開催国・共催国サポーターの間でチケット争奪戦が激化します。 

GOALが、2026年大会のチケット最新情報を座席の確保方法や価格と共にお伝えします。

カナダのチケット予約方法もご案内します。

カナダのグループステージ日程は？

日付試合日程（現地時間キックオフ）会場チケット
6月12日（金）カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナBMOフィールド（トロント）チケット
6月18日（木）カナダ対カタール（15:00）BCプレイス（バンクーバー）チケット
6月24日（水）カナダ対スイス（12:00）BCプレイス（バンクーバー）チケット

2026年カナダW杯の開催時期はいつですか？

日付試合日程会場（カナダ）チケット
2026年6月12日カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナBMOフィールド（トロント）チケット
2026年6月13日オーストラリア対トルコBCプレイス（バンクーバー）チケット
2026年6月17日ガーナ対パナマBMOフィールド、トロントチケット
2026年6月18日カナダ対カタールBCプレイス（バンクーバー）チケット
2026年6月20日ドイツ対コートジボワールBMOフィールド、トロントチケット
2026年6月21日ニュージーランド対エジプトBCプレイス（バンクーバー）チケット
2026年6月23日パナマ対クロアチアBMOフィールド、トロントチケット
2026年6月24日カナダ対スイスBCプレイス（バンクーバー）チケット
2026年6月26日ニュージーランド対ベルギーBCプレイス（バンクーバー）チケット
2026年6月26日セネガル対イラクBMOフィールド、トロントチケット
2026年7月2日ラウンド・オブ・32（決勝トーナメント1回戦）BMOフィールド（トロント）チケット
2026年7月2日ラウンド・オブ・32 試合BCプレイス（バンクーバー）チケット

2026年ワールドカップでカナダ代表は何ができるか？

6月12日、トロントのBMOフィールドで行われる開幕戦で勝利を目指す。

3月下旬のUEFAプレーオフ終了により、ジェシー・マーシュ監督率いるカナダ代表のグループB初戦の相手はボスニア・ヘルツェゴビナに決定した。カナダはイタリア、北アイルランド、ウェールズなどが争う激戦のプレーオフを勝ち抜き、グループステージ進出を決めた。

残り2試合はバンクーバーのBCプレイスで、カタール戦が6月18日、スイス戦が6月24日に行われる。

メキシコ86とカタール22に出場したものの、いまだ本大会での勝利または引き分けがないカナダ。歴史的初勝利の瞬間に立ち会えるかもしれないという期待から、チケットは飛ぶように売れている。

カナダの2026年ワールドカップチケットはいつ購入すべきか？

現在、公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、ランダム抽選）はすべて終了しています。

この期間中に5億件以上の申し込みが処理されたため、一般販売用の残席は過去最低水準です。

以下に重要なポイントをまとめました：

  • 4月1日から「直前販売」が始まりました。抽選ではなく、完全な先着順です。購入が確定するとすぐに確認通知が届きます。FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。
  • FIFA公式再販マーケットプレイスも利用可能です。ファンはここで正規価格の認証済みチケットを売買できます。
  • StubHubなどの二次販売サイトでも取り扱いがございます。購入の際は各サイトの利用規約をご確認ください。

カナダW杯チケット予約はこちら

カナダW杯2026チケット：価格は？

グループステージのチケットは以下に分類されます：

  • カテゴリー1：最も高く、下段の座席です。
  • カテゴリー2：カテゴリー1を除く下段・上段の席。
  • カテゴリー3：上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。
  • カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の席。

価格は発売時期により変動する場合があります。目安は以下の通りです：

ステージチケット価格帯
グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル
ラウンド・オブ・32105–750ドル
ベスト16$170 - $980 
準々決勝 $275 - $1,775
準決勝 420ドル～3,295ドル
決勝2,030ドル - 7,875ドル

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日7月19日、カナダ、メキシコ、米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

  • カナダ：トロント、バンクーバー
  • メキシコ：グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ
  • アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

2026年FIFAワールドカップの開催地は上記13都市です。

2022年6月、2026年FIFAワールドカップの開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下に都市とスタジアムをご紹介します：

スタジアム（開催都市）収容人数
カナダBCプレイス（バンクーバー） 48,821 
 BMOフィールド（トロント） 72,766 
メキシコエスタディオ・バノルテ（メキシコシティ） 48,821 
 エスタディオ・アクロン（グアダラハラ） 44,330 
 BBVAスタジアム（モンテレイ） 50,113 
アメリカ合衆国メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ） 67,382 
 ジレット・スタジアム（ボストン） 63,815 
 AT&Tスタジアム（ダラス） 70,122 
 NRGスタジアム（ヒューストン） 68,311 
 アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） 67,513 
 ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス） 69,650 
 ハードロック・スタジアム（マイアミ） 64,091 
 メットライフ・スタジアム（ニューヨーク） 78,576 
 リンカーン・フィナンシャル・フィールド（フィラデルフィア） 65,827 
 リーバイス・スタジアム（サンフランシスコ） 69,391 
 ルーメン・フィールド（シアトル） 65,123