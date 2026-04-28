2026年カナダ・ワールドカップのチケット購入方法：日程、試合、価格など

アイスホッケーがカナダ最大のスポーツでも、この「メープルリーフの国」では今後数か月、別の理由でスケート靴を履くことになる。

6月の開幕が近づくにつれ、特に開催国・共催国サポーターの間でチケット争奪戦が激化します。

GOALが、2026年大会のチケット最新情報を座席の確保方法や価格と共にお伝えします。

カナダのグループステージ日程は？

日付 試合日程（現地時間キックオフ） 会場 チケット 6月12日（金） カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ BMOフィールド（トロント） チケット 6月18日（木） カナダ対カタール（15:00） BCプレイス（バンクーバー） チケット 6月24日（水） カナダ対スイス（12:00） BCプレイス（バンクーバー） チケット

2026年カナダW杯の開催時期はいつですか？

日付 試合日程 会場（カナダ） チケット 2026年6月12日 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ BMOフィールド（トロント） チケット 2026年6月13日 オーストラリア対トルコ BCプレイス（バンクーバー） チケット 2026年6月17日 ガーナ対パナマ BMOフィールド、トロント チケット 2026年6月18日 カナダ対カタール BCプレイス（バンクーバー） チケット 2026年6月20日 ドイツ対コートジボワール BMOフィールド、トロント チケット 2026年6月21日 ニュージーランド対エジプト BCプレイス（バンクーバー） チケット 2026年6月23日 パナマ対クロアチア BMOフィールド、トロント チケット 2026年6月24日 カナダ対スイス BCプレイス（バンクーバー） チケット 2026年6月26日 ニュージーランド対ベルギー BCプレイス（バンクーバー） チケット 2026年6月26日 セネガル対イラク BMOフィールド、トロント チケット 2026年7月2日 ラウンド・オブ・32（決勝トーナメント1回戦） BMOフィールド（トロント） チケット 2026年7月2日 ラウンド・オブ・32 試合 BCプレイス（バンクーバー） チケット

2026年ワールドカップでカナダ代表は何ができるか？

6月12日、トロントのBMOフィールドで行われる開幕戦で勝利を目指す。

3月下旬のUEFAプレーオフ終了により、ジェシー・マーシュ監督率いるカナダ代表のグループB初戦の相手はボスニア・ヘルツェゴビナに決定した。カナダはイタリア、北アイルランド、ウェールズなどが争う激戦のプレーオフを勝ち抜き、グループステージ進出を決めた。

残り2試合はバンクーバーのBCプレイスで、カタール戦が6月18日、スイス戦が6月24日に行われる。

メキシコ86とカタール22に出場したものの、いまだ本大会での勝利または引き分けがないカナダ。歴史的初勝利の瞬間に立ち会えるかもしれないという期待から、チケットは飛ぶように売れている。

カナダの2026年ワールドカップチケットはいつ購入すべきか？

現在、公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、ランダム抽選）はすべて終了しています。

この期間中に5億件以上の申し込みが処理されたため、一般販売用の残席は過去最低水準です。

以下に重要なポイントをまとめました：

4月1日から「 直前販売」 が始まりました。抽選ではなく、完全な先着順です。購入が確定するとすぐに確認通知が届きます。FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。

が始まりました。抽選ではなく、完全な先着順です。購入が確定するとすぐに確認通知が届きます。FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。 FIFA公式再販マーケットプレイス も利用可能です。ファンはここで正規価格の認証済みチケットを売買できます。

も利用可能です。ファンはここで正規価格の認証済みチケットを売買できます。 StubHubなどの二次販売サイトでも取り扱いがございます。購入の際は各サイトの利用規約をご確認ください。

カナダW杯2026チケット：価格は？

グループステージのチケットは以下に分類されます：

カテゴリー1： 最も高く、下段の座席です。

最も高く、下段の座席です。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く下段・上段の席。

カテゴリー1を除く下段・上段の席。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の席。

価格は発売時期により変動する場合があります。目安は以下の通りです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル ラウンド・オブ・32 105–750ドル ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 420ドル～3,295ドル 決勝 2,030ドル - 7,875ドル

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ、メキシコ、米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

2026年FIFAワールドカップの開催地は上記13都市です。

2022年6月、2026年FIFAワールドカップの開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下に都市とスタジアムをご紹介します：