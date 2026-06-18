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Book Iran World Cup 2026 Tickets

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2026年イラン・ワールドカップのチケット購入方法：日程、試合表、価格など

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この夏、世界舞台に立つペルシャの国民を見逃すなかれ。

イランのサポーターは、この夏ワールドカップでの苦境を打破することを期待している。過去6大会で強豪と互角に戦ったものの、チーム・メッリは未だグループリーグ突破を果たしていない。 

カリフォルニアとシアトルでのグループリーグには多くのサポーターが集まる見込みですが、チームはアメリカでの勢いを保ち、ついに決勝トーナメントに進めるでしょうか。ぜひ現地で声援を送ってください。 

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イラン代表の2026年ワールドカップグループステージ日程は？

試合日対戦カード会場チケット
6月15日（月）イラン対ニュージーランドSoFiスタジアム（イングルウッド）チケット
6月21日（日）イラン対ベルギーSoFiスタジアム（イングルウッド）チケット
6月26日（金）イラン対エジプトルーメン・フィールド（シアトル）チケット

イラン戦の最も安いチケットはどれですか？

転売価格、FIFAの初期予測、公開最安値から、現在入手可能な最安チケットをご紹介します。

価格はダイナミックプライシングや需要により変動する場合があります。

試合（日付）会場（都市）平均価格帯（最安値）チケット
ベルギー vs. イラン（6月21日）ロサンゼルス・スタジアム（ロサンゼルス、アメリカ）295ドル～680ドル以上チケット
イラン対ニュージーランド（6月15日）ロサンゼルス・スタジアム（米国・ロサンゼルス）190ドル～410ドル以上チケット
エジプト対イラン（6月26日）シアトル・スタジアム（シアトル、アメリカ）155ドル～320ドル以上チケット

注：チケット価格は、転売や動的価格設定で定期的に変動します。ランキングには、算出時点で記録された一般入場券の基準価格が反映されています。

2026年ワールドカップでのイラン代表の展望は？

イランのワールドカップ初出場は1978年アルゼンチン大会。しかし2度目の出場までに20年かかり、以降も6大会で計3勝と苦戦している。 しかし4大会連続で出場権を獲得した今回、ファンは世界舞台で存在感を示すときだと期待している。

今回も予選で存在感を示し、北米へ乗り込む。2度目の指揮を執るアミール・ガレノエイ監督の下、41試合で28勝と勢いをつける。

主軸のメフディ・タレミは各予選で10得点を挙げ、33歳での今大会が自身最後のW杯となる可能性が高い。

イラン代表の2026年ワールドカップチケット購入時期

現在、公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、ランダム抽選）はすべて終了しています。

総申し込み数は5億件を超え、一般販売用の残券は過去最低水準です。

重要なポイントは次のとおりです：

  • 4月1日から「ラストミニット販売期間」が始まり、抽選ではなく完全な先着順でチケットが販売されます。購入が即座に確定し、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後の機会です。
  • また、FIFA公式リセールマーケットプレイスも利用可能です。
  • StubHubなどの二次市場でも購入できますが、必ず利用規約を確認してください。

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イラン代表の試合チケット価格は？

グループリーグのチケットは以下4つのカテゴリーです：

  • カテゴリー1：最も高く、下段席。
  • カテゴリー2：カテゴリー1以外の上段・下段エリア。
  • カテゴリー3：上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。
  • カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の最上段席。

価格は販売時期により変動する場合があります。目安は以下のとおりです：

ステージチケット価格帯
グループステージ（開催国を除く）60ドル～620ドル
グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル
ベスト32105ドル～750ドル
ベスト16170ドル～980ドル 
準々決勝 275ドル～1,775ドル
準決勝 420ドル～3,295ドル
決勝2,030ドル～7,875ドル

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

  • カナダ：トロント、バンクーバー
  • メキシコ：グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ
  • アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

イラン代表のワールドカップメンバーは？ 最終26名のメンバー発表

アミール・ガレノエイ監督の指導の下、イラン代表は26名のメンバーを決定。4大会連続で本大会に出場し、ベルギー、エジプト、ニュージーランドと同居するグループGで戦う。

守備の粘り強さと鋭い攻撃力を併せ持つ、経験豊富な中核選手が軸だ。 最終ラインはペルセポリスのベテランCBホセイン・カアナニザデガンとショジャエ・ハリルザデが支え、守備の要サイード・エザトラーヒがカバーする。前線ではスターFWメフディ・タレミが軸となり、アル・シャバブのアルイレザ・ジャハンバクシュやイッティハド・カルバのサマン・ゴドスが鋭い突破で攻撃を牽引する。

ノックアウトステージ進出の可能性を語るもよし、ロサンゼルスやシアトルでのグループG注目試合のチケットをチェックするもよし。以下がイラン代表の公式26名登録メンバーだ：

役職選手所属クラブ
ゴールキーパーアリレザ・ベイランヴァンドトラクター
 パヤム・ニアズマンドセパハン
 ホセイン・ホセイニエステグラル
ディフェンダーズホセイン・カアナニザデガンペルセポリス
 ショジャエ・ハリルザデトラクター
 ミラド・モハンマディペルセポリス
 アミン・ハズバヴィアル・アハリ（カタール）
 アボルファズル・ジャラリエステグラル
 サレ・ハルダニセパハン
 アリア・ユセフィセパハン
 サマン・ファッラーエステグラル
MFサエイド・エザトラヒシャバブ・アル・アハリ
 サマン・ゴドスイッティハド・カルバ
 アリレザ・ジャハンバクシュアル・シャバブ
 オミド・ヌーラフカンメラヴァン
 モハンマド・ゴルバニオレンブルク
 ルーズベ・チェシュミエステグラル
 アリ・カリミカイセリスポル
フォワードメフディ・タレミ (C)インテル・ミラノ
 サルダル・アズムーンシャバブ・アル・アハリ
 メフディ・ガイエディカルバ
 モハンマド・モヘビロストフ
 メフディ・トラビトラクター
 アリ・ゴリザデレフ・ポズナン
 シャヒヤール・モガンルーイッティハド・カルバ
 アッラーヤール・サヤドマネシュウェステルロー

2026年FIFAワールドカップの開催地は？

2022年6月、2026年大会の開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下のリストで、開催都市とスタジアムをご確認ください：

スタジアム（開催都市）収容人数
カナダBCプレイス（バンクーバー） 48,821 
 BMOフィールド（トロント） 72,766 
メキシコエスタディオ・バノルテ（メキシコシティ） 48,821 
 エスタディオ・アクロン（グアダラハラ） 44,330 
 BBVAスタジアム（モンテレイ） 50,113 
アメリカ合衆国メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ） 67,382 
 ジレット・スタジアム（フォックスボロ） 63,815 
 AT&Tスタジアム（ダラス） 70,122 
 NRGスタジアム（ヒューストン）68,311 
 アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） 67,513 
 SoFiスタジアム（イングルウッド） 69,650 
 ハードロック・スタジアム（マイアミ）64,091 
 メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード）78,576 
 リンカーン・ファイナンシャル・フィールド（フィラデルフィア）65,827 
 リーバイス・スタジアム（サンタクララ）69,391 
 ルーメン・フィールド（シアトル）65,123

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