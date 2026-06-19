イランのサポーターは、この夏ワールドカップでの苦境を打破することを期待している。過去6大会で強豪と互角に戦っても、チーム・メッリはまだグループリーグを突破できていない。

カリフォルニアとシアトルでのグループリーグには多くのサポーターが集まる見込みですが、チームはアメリカでの勢いを保ち、ついに決勝トーナメントに進めるでしょうか。あなたも現地で声援を送ってみてはいかがでしょうか。

イラン代表の2026年ワールドカップグループステージ日程は？

試合日 対戦カード 会場 チケット 6月15日（月） イラン対ニュージーランド SoFiスタジアム（イングルウッド） チケット 6月21日（日） イラン対ベルギー SoFiスタジアム（イングルウッド） チケット 6月26日（金） イラン対エジプト ルーメン・フィールド（シアトル） チケット

イラン戦の最も安いチケットはどれですか？

転売価格、FIFAの初期予測、公開最安値を基に、現在入手可能な最安チケットをご紹介します。

価格はダイナミックプライシングや需要により変動する場合があります。

試合（日付） 会場（都市） 平均価格帯（最安値） チケット ベルギー vs. イラン（6月21日） ロサンゼルス・スタジアム（米国・ロサンゼルス） 295ドル～680ドル以上 チケット イラン対ニュージーランド（6月15日） ロサンゼルス・スタジアム（米国・ロサンゼルス） 190ドル～410ドル以上 チケット エジプト対イラン（6月26日） シアトル・スタジアム（シアトル、アメリカ） 155ドル～320ドル以上 チケット

注：チケット価格は、転売や動的価格設定で定期的に変動します。ランキングには、算出時点で記録された一般入場券の基準価格が反映されています。

2026年ワールドカップでのイラン代表の展望は？

初出場は1978年アルゼンチン大会でしたが、次に本大会へ戻るまで20年かかりました。それ以来定期的に出場しているものの、過去6大会でわずか3勝と苦戦しています。 しかし4大会連続で出場権を獲得した今回、ファンは世界舞台で存在感を示すときだと期待している。

今回も予選で存在感を示し、北米へ乗り込む。2度目の指揮を執るアミール・ガレノエイ監督の下、41試合中28勝と勢いが増している。

主軸のメフディ・タレミは各予選で10得点をマーク。33歳の彼は、おそらく自身最後の大会で有終の美を飾りたいところだ。

イラン代表の2026年ワールドカップチケット購入時期

現在、公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、補欠抽選）はすべて終了しています。

この期間中に5億件以上の申し込みが処理されたため、現在、一般販売用のチケット残数は過去最低水準です。

重要なポイントは次のとおりです：

イラン代表戦のチケット価格は？

グループリーグのチケットは以下4つのカテゴリーです：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1以外の上段・下段席。

カテゴリー1以外の上段・下段席。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の最上段席。

価格は販売時期により変動する場合があります。予想価格は以下のとおりです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル ベスト32 105ドル～750ドル ベスト16 170ドル～980ドル 準々決勝 275ドル～1,775ドル 準決勝 420ドル～3,295ドル 決勝 2,030ドル～7,875ドル

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

イラン代表のワールドカップメンバーは？ 最終26名のメンバー発表

アミール・ガレノエイ監督の指導の下、イラン代表（チーム・メッリ）は26名のメンバーを決定。4大会連続で本大会に出場するイランは、ベルギー、エジプト、ニュージーランドと同居するグループGで戦う。

守備の粘り強さと鋭い攻撃力を併せ持つ、経験豊富な中核選手たちが軸だ。 最終ラインはペルセポリスのベテランCBホセイン・カアナニザデガンとショジャエ・ハリルザデが支え、守備の要サイード・エザトラーヒがカバーする。前線ではスターFWメフディ・タレミが軸となり、アル・シャバブのアルイレザ・ジャハンバクシュやイッティハド・カルバのサマン・ゴドスが鋭い突破で攻撃を牽引する。

ノックアウトステージ進出の可能性を語るもよし、ロサンゼルスやシアトルでのグループG注目試合のチケットをチェックするもよし。以下がイラン代表の公式26名登録メンバーだ：

役職 選手 所属クラブ ゴールキーパー アリレザ・ベイランヴァンド トラクター パヤム・ニアズマンド セパハン ホセイン・ホセイニ エステグラル ディフェンダーズ ホセイン・カアナニザデガン ペルセポリス ショジャエ・ハリルザデ トラクター ミラド・モハンマディ ペルセポリス アミン・ハズバヴィ アル・アハリ（カタール） アボルファズル・ジャラリ エステグラル サレ・ハルダニ セパハン アリア・ユセフィ セパハン サマン・ファッラー エステグラル MF サエイド・エザトラヒ シャバブ・アル・アハリ サマン・ゴドス イッティハド・カルバ アリレザ・ジャハンバクシュ アル・シャバブ オミッド・ヌーラフカン メラヴァン モハンマド・ゴルバニ オレンブルク ルーズベ・チェシュミ エステグラル アリ・カリミ カイセリスポル フォワード メフディ・タレミ (C) インテル・ミラノ サルダル・アズムーン シャバブ・アル・アハリ メフディ・ガイエディ カルバ モハンマド・モヘビ ロストフ メフディ・トラビ トラクター アリ・ゴリザデ レフ・ポズナン シャヒヤール・モガンルー イッティハド・カルバ アッラーヤール・サヤドマネシュ ウェステルロー

2026年FIFAワールドカップの開催地は？

2022年6月、2026年大会の開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下のリストで、開催都市とスタジアムをご確認ください：