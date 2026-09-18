あれから25年。当時、2001年には21歳のマイケル・オーウェンがバロンドールを受賞した。世界サッカー界で最も権威があり、最も重要な個人賞だ。その前にこのFWはリバプールでUEFAカップ、FAカップ、そしてイングランドのリーグカップを制し、その道のりで24ゴールを記録していた。

「それが何なのか、まったく分かっていなかった。当時はメディアでもまったく話題になっていなかったからね」と、オーウェンは昨年明かしている。自身の受賞は当時レッズを率いていた監督から電話で知らされたという。「ジェラール・ウリエが電話をかけてきて、バロンドールを獲ったぞと言われた時、僕は『それは何なんですか、監督？』と聞いたんだ」

そうした時代に戻ってほしいと、頑なに言い張るつもりはない。私は昔からバロンドールにそれほど熱狂してきたわけではないが、ここ数年でその重要性が選手たちの間でも、世間の受け止め方の面でも明らかに高まっていること自体は、もちろんまったく問題ない。

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ラミン・ヤマルとキリアン・エムバペ、バロンドールを前にした疑問だらけの自己礼賛

一方で、私がひどくみっともなく、不適切で、傲慢だと感じるのは、30人の候補者の中にいる受賞候補たちによる疑わしい自己礼賛だ。しかも、それを所属クラブの文字通りのキャンペーンが後押ししている。彼らはあらゆる機会を逃さず自軍の選手を過剰に持ち上げ、さらにはライバルたちよりもその選手の方が受賞にふさわしいと、はっきり口にすらしている。

「なぜ彼のために後押ししてはいけないんだ？」。バルセロナのハンジ・フリック監督は先日、10月26日にロンドンで行われる今年の授賞式で有力候補の一人とされる教え子ラミン・ヤマルについて、そう語った。私の答えはこうだ。それは謙虚さとも模範性とも無関係だからだ。そして、世界中の無数の指導者たちが常々強調しているように、真実はピッチの上にあり、自分の選手を他の選手より上に置くために、見え透いた発言など必要ないからだ。単純に感じが悪いからでもある。

つい最近も18歳のヤマルが腰を下ろし、「正直に言うと、今年はこの賞に値すると思う。自分が勝ち取ったものを踏まえればね」と主張したのは、まったくばかげている。さらに完全に思い上がっているのが、レアル・マドリーのキリアン・エムバペが自らを「選ばれし者」と呼び、「昨季、僕より優れていた選手はいなかった」と語ることだ。チームスポーツであるサッカーの育成年代で、誰かが自分についてこんなふうに話したと想像してみてほしい。

バロンドール：過去10回の受賞者

年 受賞者 2025 ウスマン・デンベレ 2024 ロドリ 2023 リオネル・メッシ 2022 カリム・ベンゼマ 2021 リオネル・メッシ 2020 授与なし 2019 リオネル・メッシ 2018 ルカ・モドリッチ 2017 クリスティアーノ・ロナウド 2016 クリスティアーノ・ロナウド 2015 リオネル・メッシ

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バロンドール授与前のキャンペーン：ジョゼ・モウリーニョは自らの正体をさらした

もちろん、授賞式を前にしたこうした狙いすましたキャンペーンは、もはや何ら新しい話ではない。今年は、集団の重要性が常に正しく強調されるこのスポーツにおいて、誇示された利己主義が少し上乗せされたのかもしれない。だが、例えば2013年にはすでにレアルがアルフレド・ディ・ステファノ、エミリオ・ブトラゲーニョ、カルロ・アンチェロッティ、イケル・カシージャス、セルヒオ・ラモスをかき集め、リオネル・メッシとフランク・リベリーとの争いの中でクリスティアーノ・ロナウドのために大々的な宣伝を打っていた。残念ながら、私にはそれが効果を上げたように思える。

2年前には、ロス・ブランコスはさらに騒動まで引き起こした。パリへの移動をあっさり取りやめ、授賞式をボイコットしたのだ。その前には、優勝するのがビニシウス・ジュニオールではなくロドリになるという情報が漏れていた。その代わりに、彼らは次のような声明を出した。「授賞基準がビニシウスを勝者にしないのであれば、同じ基準はカルバハルを勝者にすべきだ。そうなっていない以上、バロンドールとUEFAがレアル・マドリーを尊重していないのは明白だ。そしてレアル・マドリーは、尊重されない場所には存在しない」

そしてつい最近では、ほかでもない現レアル指揮官のジョゼ・モウリーニョが、バロンドールを巡るあらゆる政治的な狂騒の裏側をあらわにし、自分自身の醜態もさらした。2012年、ポルトガル人指揮官はこう主張していた。「タイトルを取らず、何か大きなものも勝ち取らずに、どうやってバロンドールを獲れるんだ？ クラブワールドカップやスーパーカップの話を持ち出すな。そんなものは些細なものだ。大きなタイトルの話をしてくれ」。ところが数週間前には、こう語っている。「チャンピオンズリーグやワールドカップを勝ったというだけで、選手にバロンドールを与えることはできない。世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人で、誰でどこにいるのかは分かっている。個人としてこの夏に歴史を作ったのが誰か、私たちは分かっている」

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バロンドール：自己顕示欲と傲慢さは報われるべきではない

もちろん、エムバペの言う通り、彼には「バロンドールを勝ち取るための論拠」がある。もちろん、こうした特別な選手たちにとって、このトロフィーを追い求めることが個人的な目標であるのは許されるし、むしろそうあるべきなのかもしれない。だが、たとえチームメートの中に自分より才能で劣る者がいたとしても、彼ら抜きでこの賞を勝ち取ることなど決してできない。

あからさまな自己重要視、自己顕示欲、そして気取ったプロやクラブの傲慢さは、そうした振る舞いによって現代サッカーをますます現場から遠ざける一因にもなっているのだから、報われるべきではない。

最後の一文を書き終える前に、もう一度強調しておきたい。2026年に誰がバロンドールを受賞しようと、私にはこれ以上ないほどどうでもいい。ただ、優勝の有力候補であるハリー・ケインが、授賞式を前にして自分のための宣伝をしないと意識的に決めたとされる事実には、まさにそうした振る舞いこそ評価されてほしいと思わされる。

バロンドール2026：30人のショートリスト