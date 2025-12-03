JLPGAクォリファイングトーナメントとは？仕組み・レギュレーション

来シーズンのJLPGAツアー出場権をかけた『JLPGAツアー クォリファイングトーナメントファイナルステージ』が12月2日から5日に開催される。

本記事では、『JLPGAツアー クォリファイングトーナメント』の仕組み、レギュレーション、視聴方法を紹介する。

JLPGAツアー クォリファイングトーナメント｜概要

クォリファイングトーナメント（QT）は、翌年度のJLPGAツアーおよびJLPGAステップ・アップ・ツアーの出場資格を決定するためのトーナメント。JLPGAツアーにおける第1回目のリランキングまでは、クォリファイングトーナメントの順位により出場資格が決定する。

仕組み

QTは2ステージ制となり、1stステージは3地区に分かれて11月25日から28日に実施。ファイナルステージが12月2日から5日に茨城県笠間市・宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース（6,418ヤード/パー72）で行われる。

出場資格

ファイナルステージの出場資格は1stステージ突破者のほか、2025年JLPGAツアーのシード選手で次年度のシード権喪失者、今季の『大王製紙エリエールレディスオープン』競技終了時点のメルセデス・ランキング56位から70位の者、2025年ステップ・アップ・ツアー優勝者、2025年JLPGA最終プロテスト第1位合格者など、104人となっている。

2025年度のJLPGAツアーのシード選手で、翌年度のシード権を獲得できなかった者 2025年度JLPGAツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」競技終了時点のメルセデスランキング56位から70位の者（いかなる場合においても、繰り下げは行わない。） 2025年度トーナメント特別保障制度適用者で、翌年度のシード権を獲得できなかった者 2025年度ステップ・アップ・ツアー競技及びステップ・アップ・ツアー特別競技の優勝者 2025年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング3位から10位の者（いかなる場合においても、繰り下げは行わない。） 2025年度JLPGA最終プロテスト第1位の者 ファーストステージからの進出者 上記以外でJLPGAが承認した者

レギュレーション・競技方法

ファイナルステージは、4日間・72ホールストロークプレーで実施。上位者が、2026シーズンのJLPGAツアー、およびJLPGAステップ・アップ・ツアー出場資格を得る（第1回リランキングまで）。

4日間・72ホールストロークプレー 順位がタイの場合は「第4ラウンドのスコア→第3ラウンドのスコア→第2ラウンドのスコア→第4ラウンドの18番ホールからのカウントバック」により順位を決定する。 4日間で72ホールを終了できなかった場合は予備日を使用する。予備日を使用してもなお72ホールを終了できなかった場合は競技を短縮する。本競技は54ホール終了をもって成立する。 前号の定めにかかわらず、予備日を使用してもなお54ホールを終了できなかった場合のみ、本競技は36ホール終了をもって成立する。

日程・放送予定

JLPGAクォリファイングトーナメントは、第3ラウンドと第4ラウンド(最終ラウンド)がU-NEXTで独占ライブ配信される。

日程 ラウンド 放送・配信 12/2(火) 第1ラウンド - 12/3(水) 第2ラウンド - 12/4(木) 第3ラウンド U-NEXT 12/5(金) 第4ラウンド U-NEXT

開催コース

宍戸ヒルズカントリークラブ (茨城県笠間市)

6,418ヤード/パー72

JLPGAクォリファイングトーナメント｜視聴方法

U-NEXT

「JLPGAクォリファイングトーナメント」は、第3・第4（最終）ラウンドを『U-NEXT』で独占ライブ＆見逃し配信を実施する。

『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能。見放題プランの31日間無料トライアルに登録すればすぐに視聴可能となる。（※お試し期間内での解約であれば追加料金無し）

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXT『JLPGAツアー2025 特設ページ』へアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXT

U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。

これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

JLPGAツアー（国内女子ツアー、3月6日開幕）※1

JLPGAステップ・アップ・ツアー（3月20日開幕）

マスターズ（4月10日開幕）

全米プロ選手権（5月15日開幕）

全米オープン（6月12日開幕）

全英オープン（7月17日開幕）

PGAツアー（開催中）※2

DP Worldツアー（開催中）

アジアンツアー（開催中）

全米女子オープン（5月29日開幕）

全英女子オープン（7月31日開幕）

欧州女子ツアー（開催中）

TGL（開催中）

※1：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外

※2：放送局による配信パックあり

※本ページに記載の情報は、2025年12月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。