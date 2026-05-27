Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Conference League trophyGetty Images
ECL決勝はWOWOWで独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能
Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ決勝の視聴方法 WOWOW・Lemino・U-NEXTで見られる？

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝の視聴方法は？WOWOW・Lemino・U-NEXTで見ることはできるのか紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝、クリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが日本時間5月28日(木)早朝に行われる。

WOWOWがECL決勝を独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ECL決勝をWOWOW・Lemino・U-NEXTで見ることはできるのか。視聴方法を紹介する。

ECL決勝｜日程

2025-26シーズンのECL決勝は、ドイツ・ライプツィヒの「レッドブル・アレーナ」で開催。日本時間5月28日(木)4:00にキックオフ予定となっている。

試合日時対戦カード試合会場
5/28(木)
4:00		クリスタル・パレス(イングランド)
vs
ラージョ・バジェカーノ(スペイン)		レッドブル・アレーナ
（ドイツ・ライプツィヒ）

WOWOWがECL決勝を独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ECL決勝｜WOWOW・Lemino・U-NEXTで見られる？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。

2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信。他メディアでの視聴はできない。

Leminoは今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの一部試合をディレイ配信しているが、カンファレンスリーグの配信は実施していない。またU-NEXTなどもカンファレンスリーグ決勝の配信は実施しない。

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
5/28(木)
4:00

WOWOWがECL決勝を独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

WOWOW視聴方法

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOW視聴はこちら

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWがECL決勝を独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

WOWOWがECL決勝を独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック