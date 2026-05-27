カンファレンスリーグ決勝の視聴方法 WOWOW・Lemino・U-NEXTで見られる？

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝、クリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが日本時間5月28日(木)早朝に行われる。
ECL決勝をWOWOW・Lemino・U-NEXTで見ることはできるのか。視聴方法を紹介する。
ECL決勝｜日程
2025-26シーズンのECL決勝は、ドイツ・ライプツィヒの「レッドブル・アレーナ」で開催。日本時間5月28日(木)4:00にキックオフ予定となっている。
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|5/28(木)
4:00
|クリスタル・パレス(イングランド)
vs
ラージョ・バジェカーノ(スペイン)
|レッドブル・アレーナ
（ドイツ・ライプツィヒ）
ECL決勝｜WOWOW・Lemino・U-NEXTで見られる？
UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。
2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信。他メディアでの視聴はできない。
Leminoは今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの一部試合をディレイ配信しているが、カンファレンスリーグの配信は実施していない。またU-NEXTなどもカンファレンスリーグ決勝の配信は実施しない。
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|5/28(木)
4:00
WOWOW視聴方法
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
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