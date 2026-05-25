カンファレンスリーグ決勝はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が、日本時間5月28日(木)に行われる。

本記事では、ECLの試合日程や対戦カード、放送予定・視聴方法を紹介する。

ECL決勝｜日程・対戦カード

カンファレンスリーグ（ECL）は、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに次ぐ第3の大会に位置付けられる。2021-22シーズンから創設され、今シーズンが5回目の開催となる。

ECL決勝は、現地時間5月27日(水)に開催される。日本時間では5月28日(木)午前4時に試合開始。決勝の舞台はドイツのライプツィヒにある「レッドブル・アレーナ」だ。

対戦カードはクリスタル・パレス(イングランド)vsラージョ・バジェカーノ(スペイン)。クリスタル・パレスは日本代表・鎌田大地が所属している。

なお両クラブにとってこれが欧州カップ戦では初の決勝進出となる。

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/28(木)

4:00 クリスタル・パレス

vs

ラージョ・バジェカーノ レッドブル・アレーナ

（ドイツ） 【テレビ】WOWOWプライム

【ネット】WOWOWオンデマンド

ECL決勝｜テレビ放送・ネット配信予定

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、『WOWOW』が生中継・ライブ配信をする予定だ。独占放送・配信、地上波やDAZNなどでの中継・配信は実施されない。

WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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