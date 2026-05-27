カンファレンスリーグ決勝はどこで見られる？地上波中継はある？

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が日本時間5月28日(木)に行われ、日本代表・鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが対戦する。

ECL決勝の地上波中継の有無など、視聴方法を紹介する。

ECL決勝｜日程

欧州サッカー連盟（UEFA）主催のカップ戦カンファレンスリーグ（ECL）。2021-22シーズンから創設され、今シーズンが5回目の開催となる。

2025-26シーズンのECL決勝は、ドイツ・ライプツィヒの「レッドブル・アレーナ」で開催。日本時間5月28日(木)4:00にキックオフ予定となっている。

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/28(木)

4:00 クリスタル・パレス(イングランド)

vs

ラージョ・バジェカーノ(スペイン) レッドブル・アレーナ

（ドイツ・ライプツィヒ） 【テレビ】WOWOWプライム

【ネット】WOWOWオンデマンド

ECL決勝｜地上波中継はある？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。

2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信となっており、他の媒体で視聴することはできない。したがって地上波でのテレビ放送は行われない。

WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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