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conference league trophyGetty Images
ECL決勝はWOWOWで独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能
Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ決勝はどこで見られる？地上波中継はある？

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝はどこで見ることができるのか。地上波中継の有無など視聴方法を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が日本時間5月28日(木)に行われ、日本代表・鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが対戦する。

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ECL決勝の地上波中継の有無など、視聴方法を紹介する。

ECL決勝｜日程

欧州サッカー連盟（UEFA）主催のカップ戦カンファレンスリーグ（ECL）。2021-22シーズンから創設され、今シーズンが5回目の開催となる。

2025-26シーズンのECL決勝は、ドイツ・ライプツィヒの「レッドブル・アレーナ」で開催。日本時間5月28日(木)4:00にキックオフ予定となっている。

試合日時対戦カード試合会場放送・配信
5/28(木)
4:00		クリスタル・パレス(イングランド)
vs
ラージョ・バジェカーノ(スペイン)		レッドブル・アレーナ
（ドイツ・ライプツィヒ）
  • 【テレビ】WOWOWプライム
  • 【ネット】WOWOWオンデマンド

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ECL決勝｜地上波中継はある？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。

2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信となっており、他の媒体で視聴することはできない。したがって地上波でのテレビ放送は行われない。

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WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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