Bildの報道によると、代表監督はブンデスリーガ昇格組SVエルフェアスベルクのMFフェリックス・カイデルを、今後のネーションズリーグに向けたドイツ代表メンバーに初招集する見通しだ。

23歳の招集はやや驚きと言えるだろう。というのも、カイデルはこれまでブンデスリーガでわずか3試合しか出場していない。エルフェアスベルクでは2025年夏からプレーしており、それ以前はドイツ3部に当たるFCインゴルシュタットでプレーしていた。

SVEのユニフォームで見せてきたここまでのパフォーマンスが、守備的MFのカイデルに対するクロップの評価を高めたようだ。バイヤー04レバークーゼン戦、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦、そしてDFBポカールのMSVデュイスブルク戦では90分フル出場。先週末のバイエルン戦でも73分間プレーした。

23歳はその中で、ゲームメーカーのルーカシュ・ポレンバと並んで主に中盤中央で起用されてきた。ただ、本来の主戦場は右サイドバックだ。DFBチームでは、近年そのポジションで他のどの選手も継続的に定位置を確保できていない。

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ユルゲン・クロップはいつDFBメンバーを発表するのか？

クロップは来週木曜日、オランダ、セルビア、ギリシャとのネーションズリーグに向けた最終メンバーを正式に発表する。 すでにいくつかの決定事項は漏れ伝わっている。

これまで定着していないレナルト・カール、トム・ビショフ、ヨナス・ウルビヒのバイエルン3人組の招集が有力視されており、さらにフランクフルトのジョナタン・ブルカルトとユネス・エブヌタリブの2人にも代表監督から招待が届いたとみられている。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが代表復帰を果たすことについては、所属先アヤックス・アムステルダムでの指揮官ミヒェルがすでに火曜夜に認めていた。一方で、W杯メンバーのオリヴァー・バウマンはやや意外にも招集されない見込みだ。