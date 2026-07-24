2025年のアフリカ・カップ優勝開催国、再びモロッコからセネガルへ変更の可能性も

2025年アフリカ・カップ・オブ・ネーションズの実際の優勝国がモロッコであるかは、まだ確定していない。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、2025年アフリカ・カップ・オブ・ネーションズの優勝国を決定するための審問を予定しているためだ。

セネガルとモロッコによるアフリカ・カップ・オブ・ネーションズ決勝では、試合終盤にセネガルが先制したように見えたが、この西アフリカの国のゴールは押した反則によって取り消された。

その後、試合終盤にモロッコがPKを獲得すると、セネガルの選手たちはあまりの怒りにピッチを後にした。

選手たちがピッチに戻ってくると、ブラヒム・ディアスはPKでパネンカを選択した。ボールはGKエドゥアール・メンディにキャッチされた。





延長戦では、パプ・ゲイェがヤシン・ブヌの横を破るシュートを決め、セネガルが1-0で勝利してトロフィーを授与された。

しかし2カ月後、そのタイトルは再びセネガルから剥奪された。アフリカ連盟（CAF）は第82条を根拠とし、そこには最終ホイッスル前にピッチを去ったチームは自動的に敗戦となると記されている。

セネガルはこれに同意せず、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に訴えた。審問は10月8日に、セネガルサッカー連盟、アフリカサッカー連盟（CAF）、モロッコサッカー連盟の間で行われる。

各当事者は迅速手続きで合意に至らなかったため、CASの手続き規則に従って標準的な日程で進められる。審問は非公開で実施される。

審問後、CASのパネルが評議に入る。