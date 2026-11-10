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アルカディウシュ・ミリクはかつて、欧州屈指の得点力を誇るストライカーだった。しかし、ユヴェントスでは不運な事情により、すでに2年以上にわたってその得点感覚を証明できずにいる。

9月初め、ユヴェントスが間近に迫ったセリエAのシーズンに向けた登録メンバーを発表したとき、ミリクはさらなる失意を味わった。ルチアーノ・スパレッティ監督は、32歳のミリクをリーグ戦のメンバーに入れなかった。（一時は期待外れの出来だった）新加入のニック・ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニの後ろで、ヨーロッパリーグの登録メンバーにも居場所はなく、現状ではコッパ・イタリアでしか出場できない見込みだ。

だが、今季はその機会もまだ訪れていない。ミリクは現在、負傷によりユヴェントスを離脱している。またしても、だ。2022年夏にトリノへやって来て以来、イタリア最多優勝クラブでの出場はわずか77試合。さらに痛ましいのは、2024年夏以降の出場が2試合、計34分にとどまっていることだ。それ以外の時間は負傷による療養に費やしてきた。今では現チームの大半の選手より、リハビリ担当のトレーナーのほうがよく知る相手になっているだろう。

裏を返せば、ミリクは約100試合を欠場したことになる。数々のけがには、膝、ふくらはぎ、すねの重傷も含まれる。今度は筋肉に問題を抱え、再出発の機会を奪われている。そもそもメンバー登録から外されている以上、再出発と呼べる機会があるのかも定かではない。ユーヴェは詳しい診断結果や離脱期間を明らかにしていないが、イタリアメディアは過負荷が原因とみている。ポーランド人ストライカーの体は、練習場での負荷にすっかり慣れなくなっているのだ。

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夏の希望は失望に。ミリクに迫るキャリア初の苦い事態

度重なる不運に見舞われてきたストライカーにも、夏のプレシーズンには小さな希望が差した。オーストラリアのパースで行われたパレルモとのテストマッチで、813日ぶりのゴールを決めたのだ。新たな章の始まりに思えたが、代わりに繰り返されたのは過去と同じ展開だった。オーストラリアで味わった喜びは、とうに失望へと変わっているだろう。

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追い打ちをかけるように、新天地へ自分をアピールする時間も残り少ない。契約は今季終了後に満了する。キャリアで初めて、所属クラブがない状態に陥る恐れがある。冬に引き取り手を見つけるのは難しいだろう。2025年4月に契約を前倒しでさらに1年延長したこと自体、驚きをもって受け止められた。しかし、その裏にはちょっとした仕掛けがあった。当時のガゼッタ・デロ・スポルトによると、報道で350万ユーロとされていたミリクの年俸を、その後の2シーズンに振り分けただけだった。より少ない年俸で、選手をより長く保有するためだ。

とはいえ、ユーヴェのその判断は十分に評価されていい。同時に、クラブ内でミリクが高く評価されていることも示していた。何しろ当時、彼は負傷で何カ月も離脱していた。イタリア北部での好スタートを、ミリクがもう一度取り戻せるかもしれないという希望が上回ったのだ。

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ミリクは2022年、まずオリンピック・マルセイユからの期限付き移籍でユーヴェに加入した。途中出場を主とする役割で9ゴール、1アシストを記録して評価を高め、翌年には移籍金約700万ユーロで完全移籍した。その後も出場時間が1000分を少し超えるなかで8ゴールを重ねたが、負傷の不運が襲った。

Getty Images

ブンデスリーガでは期待外れも、アヤックスで大ブレイクしたミリク

一方、キャリア最高のシーズンはすでに10年以上前のことだ。バイヤー・レヴァークーゼンでは8試合で無得点に終わり、リザーブチームへの配属やFCアウクスブルクへの期限付き移籍も経験した。だが、アヤックスでは短期間でその実力を証明した。レヴァークーゼンが2013年初め、母国ポーランドのグールニク・ザブジェから260万ユーロで獲得した理由を示したのだ。グールニク・ザブジェは現在、ルーカス・ポドルスキが愛するクラブとして知られる。

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ミリクは2014-15シーズン、まず期限付き移籍選手として34試合で23ゴール、9アシストを記録。完全移籍後も量産を続けた。エールディヴィジだけで21ゴールを挙げ、さらに8ゴールをアシストした。ナポリは迷わず3200万ユーロで獲得に動き、アヤックスに約3000万ユーロの移籍益をもたらした。

イタリアに渡ったミリクは当初、オランダで見せた活躍をそのまま続けた。セリエAの開幕4節で2度の1試合2得点を記録し、チャンピオンズリーグでも再び1試合2得点を挙げた。しかし、そこで初めて順調な日々に終わりが訪れる。ミリクは十字靱帯を断裂した。ナポリでの2シーズン目にも膝に重傷を負った。それでも、ポーランド代表で73試合に出場したストライカーは再び復帰を果たし、得点力を示し続けた。だが2020年夏、後に大きな影響を及ぼす判断を誤ることになる。

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大きな影響を及ぼした判断ミス。ミリクは紆余曲折を経てユヴェントスへ

報道によれば、ミリクはユヴェントスへの移籍を強く望んでいた。ローマも移籍先の有力候補だったという。しかし、望んでいた移籍はアウレリオ・デ・ラウレンティス会長の要求額が高すぎたために実現せず、ミリクは1年後に満了する契約の延長も断った。当時のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は彼をメンバーから外した。サッカー選手として脂の乗った時期に、ミリクはたちまち世界で最も価値の高いスタンドの常連になった。

「クラブから選択を迫られた。契約書にサインするか、出ていくかだ」と、ミリクは数カ月後にポーランドメディアに語った。「僕は新しいことを試したい、別の場所へ行きたいと決めた。（中略）プロとしてのキャリアは短い。僕は26歳だ。成長を続け、より優れたサッカー選手になりたい。新たな挑戦を受け入れるには、今が適切な時期だと思う。僕は自分の気持ちに従う人間なんだ」

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結局、ミリクは2021年1月に契約を延長し、期限付き移籍でマルセイユへ向かった。翌夏にはナポリに約1000万ユーロをもたらした。南フランスの港町でも、度々負傷しながら、そのたびに立ち直った。55試合で30ゴールを記録した後、憧れていたユーヴェでのプレーがついに実現した。ただし、出場機会は望んでいたよりもはるかに少なかった。

IMAGO

アルカディウシュ・ミリク：プロとしての所属先と成績