藤枝MYFCの槙野智章、噂の作戦ボードの謎を深める「最後に、どんな“絵”が完成するのか。ここから先は、考察班の皆さんにお任せします。ヒントは……」

J2藤枝MYFCの槙野智章監督は話題となっている作戦ボードについて語った。

明治安田J2・J3百年構想リーグより藤枝を率いる元日本代表の槙野監督。今季の2026/27明治安田J2リーグ第2節でいわきFC戦では、3-1の勝利を収めたなか、2得点をセットプレーから決めていた。藤枝はセットプレーを迎える際に、ベンチ前で様々なイラストや文字が描かれたボードを掲げ、選手たちに指示を送っていた。バリエーションは豊富で、「風車」や「蟻地獄」とこちらには、理解不能なものばかり。

そんななか、槙野智章は1日にSNSを更新し、「これが今、噂の『藤枝の作戦ボード』。8月に掲げられたのは、15枚」として、画像とともに、新たな謎を残した。

「なぜ15枚なのか。なぜこの配置なのか。そして、この中に“本当の作戦”はあるのか。一見、何の繋がりもないように見える。だが――1枚1枚、すべてに意味がある。偶然に見えるものほど、偶然ではない。そして9月。新たなボードには何が並ぶのか。誰が動くのか。誰が予想を裏切るのか。そして最後に、どんな“絵”が完成するのか。ここから先は、考察班の皆さんにお任せします。ヒントは……すでに出ているかもしれません。答え合わせは、スタジアムで。9月、藤枝の物語は次の章へ」

藤枝はここまで3勝1敗で3位につけている。果たして、作戦ボードの謎は解明されるのか。