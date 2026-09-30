2019年の会見でのペップ・グアルディオラの過去映像がX上で再び掘り起こされている。その映像では、元マンチェスター・シティ監督のグアルディオラが、Sky Sportsのロブ・ハリスから、マンチェスター・シティのオーナーの出身地であるアブダビから迂回的な支払いを受け取ったことがあるのかと問われている。

2019年、ドイツの調査報道ジャーナリストである『デア・シュピーゲル』は、ロベルト・マンチーニがマンチェスター・シティの監督時代、アブダビのクラブに『助言』を与える見返りとして、年間150万ポンドの給与を受け取っていたことを突き止めた。

なお、『デア・シュピーゲル』はマンチェスター・シティにおけるほぼすべての不正を明るみに出したメディアでもあった。同メディアの報道がUEFAの案件を引き起こし、その後にはプレミアリーグの調査にもつながった。

そうした背景の中で、ハリスはグアルディオラにも、マンチーニがアブダビのクラブから支払いを受けていたように、ほかの機関から報酬を受け取っていたのかを尋ねることにした。

最近の動きを受け、グアルディオラの返答は今になって拡散している。「今、自分がどんな質問をされているのか分かっているのか？ 君は本気で、私が別の機関から金を受け取っているのかと聞いているんだ。正直に言って、私がこんな質問をされるに値すると本気で思っているのか？」

「ロベルト（マンチーニ、編集部注）に何があったのか、私は知らない。本気で私をそんなふうに非難しているのか？ しかもトレブルを達成した直後に？ 本当に……。ワオ。オー・マイ・ゴッドだ」とグアルディオラは締めくくった。

この一幕は現在、ソーシャルメディアで拡散している。多くのユーザーは、グアルディオラのボディーランゲージから『間違いなく有罪だ』と見ている。一方で、なぜ単純に『ノー』と答えられなかったのかと疑問を呈する声もある。



