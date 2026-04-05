“キリアン・エンバペ”誕生の瞬間――世界の頂点に立ち、史上最高の選手に並んだ2018年ワールドカップ【ICONS】

■世界の頂点





「僕は、サッカー界をただ通り過ぎるだけの存在にはなりたくない」





2018年のワールドカップ決勝直後、キリアン・エンバペはこう口にした。当時19歳、年齢に対して驚くほど大人びた響きだ。今思えば、彼に心配することは何もなかった。この大会で、あの“王”が成し遂げた2つの偉業に並び、それ以降は一度たちともスポットライトから消えることがなかった。





エンバペはフランス代表の一員としてロシアの地に足を踏み入れた時、すでに無名の存在ではなかった。ASモナコでの大ブレイクで世界中にその名を轟かせ、大会の1年前にはパリ・サンジェルマンへとレンタル移籍。買取義務のオプションは実に1億8000万ユーロだ。19歳にして史上2番目の高額選手となっている。パリでの初シーズン、彼は38ゴールに関与。投資額が正しいことを証明している。しかし、リーグ・アンでプレーしていたこともあり、全世界が彼を認知して認めていたわけではなかった。





そして、この2018年大会である。19歳の彼が見せた活躍は、1958年のペレに次ぐ衝撃だった。ワールドカップという4年に一度の祭典は、必ずその大会を象徴する人物が世界的な称賛を浴びることになる。2918年大会、それは間違いなくエンバペだった。





この大会以降、エンバペはスポットライトから外れたことはない。あの大会で全世界が悟ったように、真のスーパースターへと成長した。彼の言葉通り、「ただ通り過ぎるだけの存在」ではまったくなかったのである。





■始まりを告げるゴール





当時のフランスは、ポール・ポグバ、エンゴロ・カンテ、ラファエル・ヴァラン、アントワーヌ・グリーズマンらを擁するスター軍団であったにもかかわらず、ロシア大会は決して順風満帆だったわけではない。オーストラリアとの開幕戦はPKと不運なオウンゴールで辛うじて勝利したが、続くペルー戦もまた苦戦を強いられた。





しかし、そこで現れたのがエンバッペだった。決勝点を奪い、フランスをラウンド16へと導いている。彼の大会初ゴールを覚えている人はあまりいないだろう。それは、おそらく彼のキャリアで最もシンプルなゴールだったからに違いない。オリヴィエ・ジルーが放ったシュートがペルー代表のGKの上を越えて跳ね返った後、1メートルも離れていない位置からボールを押し込むだけだった。そしてその瞬間、彼はワールドカップ史上最年少のフランス人得点者となった。





グループリーグ最終戦では大幅なメンバー変更を行い、フランスはデンマークとスコアレスドローに終わった。グループステージ2勝1分けで首位通過、エンバペのゴールがなければそれも怪しかったかもしれない。





■2人の伝説と





2018年6月30日。世界がエンバペの真価を真に理解し始めた日だ。グループステージの時点でまだ彼を真剣に見ていなかった人でも、ベスト16の試合でもはや彼を無視することはできなかった。キリアン・エンバペ対リオネル・メッシ――ワールドカップの歴史に刻まれる名勝負。アルゼンチンがグループ2位で通過したことで、早い段階で夢の対戦カードが実現した。





結果的に、この試合こそエンバペが世界最高の選手の1人と認知された瞬間となった。





そのスピード、パワー、そして決定的なフィニッシュで、彼は新世代のスーパースターが誕生したことを証明した。開始からわずか11分で試合の流れを一変させる。メッシがボールを失った直後、エンバッペは自陣深くでボールを拾う。その後の展開は圧巻だった。彼はアルゼンチン代表のほぼ全選手を抜き去ってペナルティエリアに突入。彼にまったくついていけなかったマルコス・ロホに倒され、PKを獲得している。





そのPKはグリーズンマンが決めたが、試合の行方は依然として全く予測不能だった。以降も両チームは点を取り合い、48分にはメッシのシュートがコースが変わってゴールイン。60分の時点で2-2の同点だ。激しい打ち合いとなったこの試合は、どう転んでも全く不思議ではなかった。





そこで試合を掌握したのが、エンバペだった。64分、混戦の中からボールをコントロールし、密集したペナルティエリア内でスペースを作り出し、左足で強烈なシュートを放った。ボールはGKフランコ・アルマーニの下をすり抜け、フランスが3-2とリード。アルゼンチンのファンがまだ動揺から立ち直れないうちに、次の衝撃が襲う。流れるような攻撃の末、ジルーが走り込んだエンバペに絶妙なスルーパスを送り、彼はワンタッチでゴール隅に突き刺した。スタンドは騒然。歴史に新たな1ページが刻まれた瞬間だ。





セルヒオ・アグエロが終了間際にネットを揺らしたものの、あの瞬間で決着はついていた。エンバペは、当時も世界の頂点にいたメッシと肩を並べる、いやそれ以上の結果を残したのだ。そして、もう1人の伝説にも並んでいる。1958年大会の17歳のペレ以来、初めて10代にしてワールドカップの決勝トーナメントで2得点を挙げた選手となった。60年ぶりの偉業達成である。





■謙虚なスーパースター





この偉業に“王”も反応する。まだ存命だったペレは、SNSに「おめでとう。これほど若い年齢でワールドカップで2ゴールを決めたことで、君は特別な仲間入りを果たしたね！ 今後の試合、ブラジル戦以外は頑張って！」と祝福のメッセージを送っている。特別な存在となったエンバペだが、フランスを準々決勝へと導いた後も驚くほど謙虚な姿勢を崩さなかった。





「もちろん、ペレに次ぐ記録は光栄だが、客観的に見なければならない。ペレは別格だからね。それでも、そんな偉大な選手たちと同じ列に名を連ね、決勝トーナメントでゴールを決めるのは素晴らしい。僕はまだ若い。フランスがワールドカップを制した1998年生まれだ。あれが僕らの唯一の優勝だけど、今こそ実力を示すチャンスだと思っている。輝くためにこれ以上の場所はないよ。トップクラスの選手たちが勢揃いしているんだ。この大会こそ、最大の舞台なんだ」





ディディエ・デシャン監督もこれに同調し、「1998年は良い年だった。我々はワールドカップを制し、そしてキリアンが生まれたんだからね」冗談を交えて語った。「これほど重要な試合で、彼はその才能をすべて発揮した。2ゴールを決め、PKを誘い出し、必要な時には守備の働きもした。彼は素晴らしい若者だ。サッカーそのものであり、クラブや選手についてすべてを知っている。彼がフランス人であり、これほど順調に成長していることを心から嬉しく思う」





チームメイトたちも、この試合を彼の転機と捉えていた。グリーズマンはこう語る。





「これこそ、僕たちが待ち望んでいたキリアンだ。PKを勝ち取り、その後2ゴールを決めて試合を決定づけた。彼がチームにとってどれほど重要かは明らかだね。苦しい局面でも、彼は必ず活躍してくれた。これで世界も僕らチームのポテンシャルに気づいてくれることを願っている。だが何よりも、キリアンが本来どのような選手なのかが、みんなにも明らかになったはずだ」





■疑問





ウルグアイとの準々決勝は、グリーズマンが決定的な役割を果たした。まず彼が放ったフリーキックからヴァランがゴールを決め、続いてグリーズマンがミドルシュートを沈めて2-0で勝利している。効率性の模範と言える勝利だ。エンバペはこの試合ではチャンスを活かせなかったが、それはこの後訪れる伝説的な瞬間を暗示していたのかもしれない。





ベルギーとの準決勝では、エデン・アザールやケヴィン・デ・ブライネを擁する隣国の「黄金世代」に対し、フランスは長時間にわたり守勢を強いられたが、ここでも脅威を生み出したのはエンバペだ。得点こそなかったものの、圧倒的なスピードとテクニック、そして賢いポジショニングでベルギー守備陣に一瞬の安らぎも与えなかった。結局、サミュエル・ユムティティのヘッドが決勝点となり、フランスはクロアチアの待つ決勝へと駒を進めた。





ラウンド16のアルゼンチン戦以降、エンバペは試合の主役とはなっていない。そのため、決勝に挑む彼の最大の疑問はこうだ。世界最高の舞台でも決定的な役割を果たせるのか？――彼の回答は、あまりにも鮮やかで強烈だった。





■伝説の瞬間





クロアチアとの決勝戦、混沌とした試合展開の中でエンバペは前半であまり目立つことはなかった。その場の雰囲気に少し圧倒されているとも指摘されたほどだ。それでもフランスは、オウンゴールとPKのおかげで2-1とリードしてハーフタイムを迎える。





そして迎えた後半、エンバペは覚醒する。まずは59分、右サイドでスラロームのようなドリブルから決定機を作り、ポグバが華麗なゴールを突き刺す。それから6分後、彼のハイライトとなる瞬間が訪れる。右サイドから中央に飛び込み、ルーカス・エルナンデスのパスを受けると、約25メートルの位置から狙いすました精確なシュートを突き刺したのだ。スコアは4-1。試合は決着した。





「世界が足元にひれ伏す少年、キリアン・エンバペ！」。解説者のピーター・ドゥルーリーは絶叫する。「これから待ち受けている未来を想像してみてくれ！」





その一撃で、エンバペは再びペレに並んだ。ワールドカップ決勝で得点を挙げた史上2人目の10代選手となったのだ。フランスは、新たな英雄が生まれた1998年以来となるニ度目のワールドカップ優勝を達成している。





■熱狂





この決勝の後も、“王”は若き後継者を熱烈に称えている。





「ワールドカップ決勝でゴールを決めた史上2人目の10代選手だ！」とペレはSNSに投稿した。「ようこそ、このクラブへ。ついに仲間ができて嬉しいよ！」。当時77歳だったペレは、さらに「キリアンがこのまま僕の記録に並んでいくなら、またスパイクを引っ張り出さなきゃいけないかもしれないな……」とまで綴っている。またペレは同年12月、こうも語っている。





「以前にもエンバペを称え、素晴らしい選手だと伝えたことがある。彼は19歳でワールドカップを制した。私は17歳の時だった。彼には、私の記録に並ぶことができるだろうと伝えた。むしろ、彼は新たなペレになれるとさえ思っている。 多くの人は私が冗談で言ったと思っているが、これは冗談ではないんだよ」





当然、世界中が彼を世界最高の選手の1人だと認めることになる。まだ19歳にして世界中から向けられる熱狂は、様々な意味で簡単ではない。しかし、彼は真の意味で歴史に名を残すためには何が必要か、十分に理解していたようだ。その年の後半、『The Times』のインタビューで語っている。





「偉大なスターたちは往々にして最も謙虚な人であり、他者を最も尊重する人であることを学んだんだ。重要なのは3つ。敬意、謙虚さ、そして明快さだ。母はいつも、偉大な選手になるには、まず良い人間にならなければならないと言っていたね」





■出発点





モスクワでの決勝戦直後、ルジニキ・スタジアムのピッチにまだ紙吹雪が舞う中でエンバペが口にした言葉は、彼が語る重要な3つのことがすべて含まれていた。





「本当に幸せだよ。ワールドカップ開幕から自分の野心については話していた。道のりは長かったけど、それだけの価値があったね。フランス国民を喜ばせることができて誇りに思う。それが僕らの使命だった。みんなに、せめて一瞬でも悩みを忘れさせること。それが目的だったんだ」





「僕は、サッカー界をただ通り過ぎるだけの存在にはなりたくない。世界王者になることは一つのメッセージだ。もっと上を目指したい。ワールドカップ優勝は、素晴らしいスタートだね」





2018年ワールドカップは、彼が世界最高の選手へと至る出発点となった。ロシアではスポットライトの下で輝きを放ち、多くの人が史上最高の選手と見なす人物の偉業に2度も並んだ。





今や彼はそのポテンシャルを完全に開花させ、世界最高の選手の一人、あるいはおそらくは世界一の選手へと成長している。27歳にして、すでに“アイコン”的な存在となった。そしてあの出発点から8年後の今年、それ以上の偉業を成し遂げるために野心を燃やし続けている。