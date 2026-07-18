「2018年から続く恐ろしい呪い」…メッシと仲間たちはその影響を受けるのか？

明日日曜の夕方、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われるアルゼンチン対スペイン戦は、単なるタイトル争いではない。2018年ロシアW杯以来、「タンゴ」には奇妙な呪いがのしかかっている。 その呪いとは、ノックアウトステージでイングランドを2-1で破ったチームは決勝で敗れるという内容だ。

スペイン紙マルカによると、この呪いは2018年ロシア大会でクロアチア、2022年カタール大会でフランスを襲った。両チームともイングランドを2－1で破った後、決勝で敗れている。

今大会の準決勝でも同じことが起こり、アルゼンチンがイングランドを2－1で破った。スペイン戦を控えるアルゼンチンは、この「呪い」を打ち破れるのか、それとも3つ目の犠牲になるのか。

この連鎖は2018年ロシア大会の準決勝で始まった。イングランドはクロアチアに先制したが、延長戦の末にマンジュキッチのゴールで敗れ、決勝ではフランスに2－4で負けた。

2022年カタール大会の準々決勝ではフランスがイングランドに先制し、ケインのPKで追いつかれたものの、78分にジルーが勝ち越し。84分にはイングランドのFWが2度目のPKを失敗し、2－1でフランスが勝利した。

しかしクロアチア同様、フランスも決勝でアルゼンチンに敗れた。延長含め3－3からPK戦となり、ムバッペのハットトリックも実を結ばず散った。

ただし、アルゼンチンには1986年メキシコ大会でこの「呪い」を破った前例がある。準々決勝でイングランドを2-1で下し、マラドーナの「神の手」と伝説的ゴールでドイツを破り優勝した。

ブラジルは2002年大会で同じ展開を再現。準々決勝でイングランドを2－1で破り、決勝でもドイツに2－0で勝ち、5度目の優勝を遂げた。

明日日曜日の試合で、アルゼンチンは2018年から続く「呪い」を打ち破れるか。それとも犠牲となり、4つ目の星を逃すのか。真価が問われる。