そう遠くない昔まで、FKボデ／グリムトは、昨季のチャンピオンズリーグでサプライズを起こしたチームへの移籍について、ノルウェー南部の選手たちでさえ説得するのに苦労していた。

「選手たちは地図を見て、僕たちの本拠地が北極圏の北にあると知るんだ。ここは寒いし、風も強い。雨もよく降る。北の次の大きな街までは車で10時間。南の次の大きな街までも同じだ」とフローデ・トマッセンは語る。冬には、この街では1か月の間、太陽を見ることができない。

そして、現在のCEOであり、現代サッカーでは本来あり得ないようなFKボデ／グリムトの躍進を象徴する人物の一人である彼自身も、比較的温暖な首都オスロでサッカー選手、スポーツ行政担当者、大学教授として何十年も過ごした末、もし北極圏のノルウェー北部で生まれ育っていなければ、かつてこのクラブに加わっていたかどうかは分からない。

だが59歳のトマッセンは2003年に故郷の地域へ戻り、当時“エレベーターチーム”だったFKボデ／グリムトで育成コーチとして働き始めた。その後はアカデミー責任者となり、取締役会の一員にもなった。2010年にクラブが破産寸前に追い込まれた際には、街全体がクラブと連帯した。ファン、住民、企業家、地元の漁師たちが資金を出し、クラブは生き残った。そしてその後の数年間は、ほぼ自前で育てた選手だけを起用するようになった。

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ボデ／グリムトはここ数年でいくつタイトルを獲得したのか？

だが、本当のおとぎ話が始まるのは2017年からだ。FKボデ／グリムトはまたしても降格し、トマッセンがCEOに就任。さらに、ノルウェーサッカー界でも比較的無名だったシェティル・クヌートセンという男がアシスタントコーチになった。当時の年間売上高は合計420万ユーロで、ドイツ3部クラブの売上高はその時点ですでにその2倍だった。

チームはすぐに再昇格し、クヌートセンは監督に昇格した。そこから先は、まさに熱に浮かされたような夢だ。2019年に準優勝、2020年に初優勝、そして2021年、2023年、2024年にも再び優勝。さらに、2021／2022シーズンはカンファレンスリーグで準々決勝敗退、2022／2023シーズンには初めてヨーロッパリーグへ進出、2024／2025シーズンはヨーロッパリーグで準決勝まで進出した。そして昨季は初めてチャンピオンズリーグに出場し、スポルティング・リスボン相手に圧巻の第1戦を見せた後、第2戦で崩れてラウンド16で敗退した。その前にはマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテル・ミラノなども破っていた。

しかもそのすべてを、プレッシングと運動量が多く、ダイナミックで、人を引き込み、決して素っ気ないだけの結果重視ではないサッカーをするチームで成し遂げた。そしてその陣容はいまなお、ほぼ完全にノルウェー人で構成されている。ただし、出身地は次第に国中へ広がっている。欧州の国外から戻ってきた選手たちもいる。昨季の最多得点者はイェンス・ペッター・ハウゲ。彼はすでにミランやフランクフルトでプレーしている。主将はパトリック・ベリで、ランスから復帰した選手だ。その父オルヤン・ベリは1990年代に長年スイスでプレーし、1992年には半年間だけミュンヘンで“ライオンズ”にも在籍した。そして現在はFKボデ／グリムトのスポーツディレクターを務めている。

トマッセンの考えでは、近いうちに外国人選手の割合も上がってよさそうだ。「もちろん、立地はいまでも僕たちを少し制限している。でも僕たちは成長してきたし、いまも成長を続けている。今では良い行き先になっていて、スカンディナビア中の選手たちにとって魅力的な存在になり得ると思う」。北極圏だろうと、冬に太陽が出なかろうと、だ。

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FKボデ／グリムトの成功の秘訣とは？

この先どこまで行くのか。「いま、インスタグラムで75万人のフォロワーがいる。スカンディナビアのどのチームより多い。みんなにとって“2番目に好きなクラブ”になるポテンシャルがあると思っているよ」

なぜそうならないのか。FKボデ／グリムトは、上昇中の欧州リーグ、そして上昇中のサッカー国家から現れた、好感の持てる成長株のチームだ。今年はボデとバイキング・スタヴァンゲルの2つのノルウェークラブが、初めてそろってチャンピオンズリーグに参加している。

このストーリーはもっと悪くもなり得た。絶対的なカルトクラブの一つになるための条件は、スポーツ面の成功とは別にすでに整っている。

フローデ・トマッセンが、自分たちは「文化と価値」をめぐるクラブだと言うとき、それは現代サッカーでありがちなマーケティングの決まり文句のようには聞こえない。「僕たちには投資家がいないし、個人オーナーもいない。これだけ商業化されたサッカーの中では、興味深いストーリーだと思う」

トマッセンが口にするのは「本来あり得ない」ではなく「興味深い」だ。それは彼とFKボデ／グリムトの首脳陣が、自分たちの戦略にかなりの自信を持っているからでもある。「ここでは、勝ちたいと語ったり、目標を設定したりはしていない。話しているのはパフォーマンスについてだ。良いパフォーマンスができれば、結果はついてくる」と彼は言い、こう説明する。「クラブが体現すべき4つの基本的価値がある。パフォーマンス、成長、忠誠、そして結束だ。僕たちはそれに従って取り組んでいる」

ボデ／グリムトとFCバイエルン・ミュンヘンの共通点は？

これだけ理にかなっていて練られているように聞こえても、とりわけサッカー界では、大きな成功と資金の匂いをかいだ途端に、組織が自らの価値観を放り投げるのは初めてではないだろう。前事業年度のボデ／グリムトの売上高は、主に欧州大会での成功のおかげで約7500万ユーロに達した。2017年とはまったく違う規模だ。

それでもトマッセンは動じない。だが同時に、北極圏の北にいる自分たちは成功によって腐敗させられることはないと確信している。「ここでは同じグループの人たちが10年間働いている。僕たちはここにいるのが好きだし、この道を一歩ずつ一緒に歩んできた。最近はリスクも取ってきたけれど、それでも常に小さな一歩ずつだ。成功を楽しんでいるし、改善に集中している。でも自分たちに何か期待を感じてはいない」

移籍市場で無茶をする代わりに、新スタジアムを建設している。来年にはアークティック・アリーナが完成する予定だ。さらに、サッカークラブやチームとして集めるあらゆる情報をきちんと束ね、その後に意味のあること、ひょっとすると利益にもつながることを行えるようにするため、AIとデータのスタートアップにも投資している。計画を持ち、荒唐無稽な夢を追いかけないなら、まあそうするものだろう。

そして北極圏の理性的な山頂アタッカーたちは、木曜日の新チャンピオンズリーグ開幕節でFCバイエルン・ミュンヘンと対戦する（日本時間21時、DAZNでライブ配信）。しかもある意味では、ノルウェー勢はドイツ王者に対して対等な目線を向けている。というのも、両チームは今まさにバロンドールで年間最優秀チーム賞にノミネートされているからだ。もちろん、共通点はそこで終わる。「バイエルン・ミュンヘンは僕たちにとって特別な試合になる」とトマッセンは言う。「僕たちにとって良いテストだ」。対抗できるだけの力があることを願っているという。では、もしそうでなければ？ 「そこから何かを学ぶことになるだろう」