それほど昔のことではない。 FKボデ／グリムトは、昨季のチャンピオンズリーグでサプライズを起こしたチームへ、ノルウェー南部の選手ですら移籍するよう説得するのに苦労していた。

「選手たちは地図を見て、僕たちの本拠地が北極圏の北にあると知るんです。ここは寒いし、風も強いし、雨もよく降る。北で次の大きな街までは車で10時間。南で次の大きな街までも同じです」とフローデ・トマセンは話す。冬には、この街では1か月のあいだ太陽が見えない。

そして、現在の最高経営責任者であり、現代サッカーでは本来あり得ないようなFKボデ／グリムトの躍進を象徴する人物の一人でもある彼が、フットボール選手、スポーツ行政関係者、大学教授として何十年も比較的温暖な首都オスロで過ごしたのち、もし北極圏のノルウェー北部で生まれ育っていなかったなら、かつて自らこのクラブに加わっていたかどうかは分からない。

だが59歳のトマセンは2003年に故郷の地域へ戻り、当時は昇降格を繰り返すチームだったFKボデ／グリムトでユースコーチとして働き始めた。その後はアカデミー責任者となり、取締役会の一員にもなった。クラブが2010年に破産寸前まで追い込まれた際には、街全体がクラブに連帯した。ファン、住民、企業家、地元の漁師たちが資金を出し、クラブは生き残った。その後の数年間は、ほぼ自前で育てた選手だけを起用するようになった。

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ボデ／グリムトはここ数年でいくつのタイトルを獲得したのか？

だが、本当のおとぎ話が始まるのは2017年になってからだ。FKボデ／グリムトはまたしても降格し、トマセンがCEOに就任。さらに、ノルウェーサッカー界でも比較的無名だったシェティル・クヌートセンという男がコーチに就いた。当時の年間総収入は420万ユーロで、ドイツ3部クラブの売上はその時点ですでにその2倍だった。

チームはすぐに昇格し、クヌートセンは監督へ昇格した。あとはまるで熱に浮かされた夢のような展開だ。2019年は準優勝、2020年はクラブ史上初の優勝、さらに2021年、2023年、2024年も優勝。加えて、2021-22シーズンはカンファレンスリーグで準々決勝敗退、2022-23シーズンには初めてヨーロッパリーグへ進出し、2024-25シーズンはヨーロッパリーグで準決勝まで進んだ。 そして昨季は初めてチャンピオンズリーグに出場し、第1戦で圧巻の内容を見せた一方で第2戦では失速し、スポルティング・リスボン相手にラウンド16で敗れた。それ以前には、マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテルなどを破っていた。

しかもそのすべてを、プレス強度と運動量が高く、ダイナミックで、人を引き込み、決して味気ないだけの結果重視ではないサッカーをするチームで成し遂げてきた。そして今なおチームはほぼノルウェー人だけで構成されているが、出身地は次第に国全体へ広がっている。欧州の国外から戻ってきた選手たちもいる。昨季の最多得点者は、かつてミランやフランクフルトでもプレーしたイェンス・ペッテル・ハウゲ。主将はパトリック・ベリで、彼はランスから復帰した選手だ。その父オルヤン・ベリは1990年代に何年ものあいだスイスでプレーし、1992年には半年間、ミュンヘンでレーヴェンにも所属した。そして現在はFKボデ／グリムトのスポーツディレクターを務めている。

トマセンの考えでは、今後は外国人選手の割合も増えていくはずだという。「もちろん、この立地はいまでも僕たちにある程度の制約を与えています。でも、僕たちは成長してきましたし、いまも成長を続けています。今では良い行き先になっていると思いますし、スカンディナビア全域の選手たちにとって魅力的な存在になり得るはずです」。北極圏だろうと、冬に太陽が出なかろうと、だ。

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FKボデ／グリムトの成功の秘訣は何か？

このすべてはどこまで行くのか。「僕たちはいま インスタグラムで75万人のフォロワーがいます。これはスカンディナビアのどのチームよりも多い。みんなにとって2番目に好きなクラブになるポテンシャルがあると僕は思っています」

では、なぜそうではないのか。FKボデ／グリムトは、勢いを増す欧州リーグ、そして成長を続けるサッカー国から現れた、好感の持てる新興チームだ。今年はボデとビキング・スタヴァンゲルの2つのノルウェークラブが、初めてこの最高峰の大会に出場している。

このストーリーはもっと悪くてもおかしくない。だが、絶対的なカルトクラブの一つになるための条件は、スポーツ面の成功とは無関係にすでにそろっている。

フローデ・トマセンが、自分たちは「文化と価値観」が重要なクラブだと語るとき、それは現代サッカーでよくあるマーケティングの決まり文句には聞こえない。「僕たちには投資家がいないし、個人オーナーもいない。これほど商業化が進んだサッカー界において、それは興味深いストーリーだと思います」

トマセンが口にするのは「本来あり得ない」ではなく「興味深い」という言葉だ。それは彼とFKボデ／グリムトのほかの責任者たちが、自分たちの戦略にかなりの自信を持っているからでもある。「ここで僕たちは勝ちたいという話はしていませんし、目標も設定していません。話しているのはパフォーマンスのことです。しっかりパフォーマンスできれば、結果はついてきます」と彼は言い、こう説明する。「クラブが体現すべき4つの基本価値があります。パフォーマンス、成長、忠誠、そして一体感です。僕たちはそれに従って取り組んでいます」

ボデ／グリムトとFCバイエルン・ミュンヘンの共通点は何か？

これがどれほど理にかなっていて周到に考え抜かれているように聞こえようとも、特にサッカー界では、大きな成功と資金の匂いをいったん嗅ぎつければ、組織が自らの価値観を投げ捨ててしまうのは初めてのことではない。ボデ／グリムトは直近の会計年度、主に欧州大会での成功したシーズンのおかげで、およそ7500万ユーロを売り上げた。これは2017年とはまったく違う規模だ。

それでもトマセンは動じない。だが同時に、北極圏の北にいる自分たちは成功によって堕落させられることはないと確信している。「ここでは10年間、同じグループの人たちが働いています。僕たちはここが好きですし、この道を一歩ずつ一緒に歩んできました。最近はリスクも取りましたが、それでもここでも常に小さなステップで進めてきた。僕たちは成功を楽しんでいますし、改善することに集中しています。でも、自分たちに何の期待も感じてはいません」

移籍市場で常軌を逸した動きをする代わりに、新スタジアムを建設している。来年にはアークティック・アリーナが完成する予定だ。さらにAIとデータのスタートアップにも投資し、サッカークラブやチームとして集めるあらゆる情報を適切に集約し、その後で有意義な、そしてひょっとすると収益性のあることに活用できるようにしている。確かな計画があり、無謀な夢を追いかけていないときには、まあそうするものだ。

そして、北極圏から来たこの理性的な山頂アタッカーたちは、 木曜日、新しいチャンピオンズリーグ・シーズンの第1節で、FCバイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦に臨む（21時、 DAZNでライブ配信）。そしてある意味では、ノルウェー勢はドイツのレコードマイスターを対等な目線で見てもいる。というのも、 両チームは現在、バロンドールで年間最優秀チーム賞にノミネートされているからだ。もちろん、共通点はそこまでだが。「バイエルン・ミュンヘン戦は僕たちにとってとても特別な試合になります」とトマセンは言う。「僕たちにとって良いテストです」。対抗できるだけの力があることを願っているという。では、もしそうでなかったら？ 「そこから何かを学ぶことになるでしょう」