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バルセロナのブラジル人FWラフィーニャが、日曜日に行われたラ・リーガ、敵地でのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で圧巻の活躍を見せた。

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バルセロナは日曜日の夜、ラ・リーガ第14節でデポルティーボ・ラ・コルーニャの本拠地リアソールに乗り込んだ。

5-1で勝利したこの試合で、ラフィーニャは50分、83分、90+1分に得点し、ハットトリックを達成した。

「X」上のデータ専門アカウント「ミスター・チップ」によると、ラフィーニャはラ・リーガ開幕から14節で通算18ゴールに到達した。シーズンのこの時点でこれだけのゴール数を記録した選手は、レアル・マドリーのレジェンドで現在はサウジアラビアのアル・ナスルでプレーするクリスティアーノ・ロナウドが2014-2015シーズンに記録した23ゴール以来、一人もいない。

同アカウントはさらに、バルセロナが14節終了時点で56ゴールに達したと伝えている。ラ・リーガの歴史において、開幕14節でこれを上回るゴール数を記録したのは、1930-1931シーズンのアスレティック・ビルバオ（64ゴール）だけだという。