バルセロナのブラジル人FWラフィーニャが、日曜日に行われたラ・リーガ、敵地でのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で圧巻の活躍を見せた。
バルセロナは日曜日の夜、ラ・リーガ第14節でデポルティーボ・ラ・コルーニャの本拠地リアソールに乗り込んだ。
5-1で勝利したこの試合で、ラフィーニャは50分、83分、90+1分に得点し、ハットトリックを達成した。
「X」上のデータ専門アカウント「ミスター・チップ」によると、ラフィーニャはラ・リーガ開幕から14節で通算18ゴールに到達した。シーズンのこの時点でこれだけのゴール数を記録した選手は、レアル・マドリーのレジェンドで現在はサウジアラビアのアル・ナスルでプレーするクリスティアーノ・ロナウドが2014-2015シーズンに記録した23ゴール以来、一人もいない。
同アカウントはさらに、バルセロナが14節終了時点で56ゴールに達したと伝えている。ラ・リーガの歴史において、開幕14節でこれを上回るゴール数を記録したのは、1930-1931シーズンのアスレティック・ビルバオ（64ゴール）だけだという。
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2006年から活動するエジプト人スポーツジャーナリスト。最初は国内サッカーを担当し、その後欧州主要リーグへと関心を広げました。
2017年にKoooraへ参加し、分析と現場取材を融合させました。
ニュース編集、分析、翻訳、音声解説、映像制作など幅広く担当しました。
サッカーへの情熱は1990年に始まりました。
レアル・マドリードとクリスティアーノ・ロナウドを応援しています。
最も重要な瞬間は2009年の移籍です。
現在はデスク編集とSEOを担当しています。
ベストイレブン：ブッフォン；カフー、ベッケンバウアー、マルディーニ、ロベルト・カルロス；ジダン、イニエスタ、マラドーナ、ペレ；ロナウド、メッシ、クリスティアーノ。
主な記事：
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