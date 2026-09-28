バスティアン・シュバインシュタイガーはドイツに非常に厳しい目を向けている。2014年ワールドカップ王者の一員である同氏は、現在の代表世代は過去の成功したドイツ代表に比べるべくもないと考えている。

ドイツはネーションズリーグのグループステージ初戦でオランダと1-1で引き分けた。オランダは土壇場で勝ち点1をもぎ取った。その後に続いたのは、ギリシャ相手の屈辱的な0-1敗戦だった。ユルゲン・クロップ監督に対する批判は、すでに高まりつつある。

「私たちはもはやトップチームではない。凡庸なチームになってしまった。違いを生み出せる選手がもういない。ギリシャでさえカレツァス、ツォリス、パヴリディスがいる。彼らは違いを生み出せる選手だ。クロップがクロップ流のスタイルでサッカーをするチームを作り上げてくれることを願っている」と、衝撃を受けたシュバインシュタイガーはARDでの分析の中で語った。

クロップはネーションズリーグの4試合に向け、合計44人の選手を招集した。シュバインシュタイガーによれば、そのやり方が悪いとは限らず、新たな代表選手にチャンスを与えるのはむしろ良いことだという。「クロップは候補になり得るすべての選手を見なければならない」

一方で、厳しい見方を示すシュバインシュタイガーもヨシュア・キミッヒは例外としている。「後方からボールをつないでいかなければならないなら、創造的なパスを出せるのは彼だけだ。彼がいなければ難しくなる」

ドイツは10月1日、セルビア戦でネーションズリーグの新たなチャンスを迎える。3日後の10月4日には、アウェーでギリシャと対戦する。グループステージは11月16日、ベルリンでのオランダ戦で締めくくられる。