2014年の失意から、韓国のサムスンへの伝説的警告。

韓国のレジェンド、パク・ジソンは、2026年ワールドカップで昨日水曜日に南アフリカに0-1で敗れた自国代表のパフォーマンスを批判した。

ソン氏は現在の状況を、2014年大会でグループリーグ敗退となった「韓国のサムソン」の戦い方に例えた。

キャプテンのソンがベンチスタートとなった韓国は、3位通過で次ラウンドに進む可能性が残っているものの、パクは大会での更なる勝ち進みについて楽観視していない。

ロイター通信によると、テレビ解説でパク氏は「そもそも勝つつもりで臨んだのかと自問すべきだ」と語った。

さらに「攻撃面で明確なプランがなく、大会を通じてこの問題が付きまとった。準備段階で重要な要素が軽視されたようだ」と続けた。

韓国代表は初戦でチェコに2-1で勝利したが、メキシコ戦と南アフリカ戦では得点を挙げられず敗れた。

この精彩を欠いたパフォーマンスは、パク氏に2014年ワールドカップの記憶を呼び起こした。当時、韓国代表は1分け2敗でグループリーグ敗退を喫していた。

2002年自国開催W杯で準決勝に進出した韓国代表の主力だったパク監督は「2014年の過ちを振り返る時間は十分にあった」と語った。

「今回も準備の過程と結果が当時と重なっている」と指摘した。

なおベスト32進出の可能性は残っているが、このままのパフォーマンスではそのラウンドで良いプレーができる自信はないと結んだ。