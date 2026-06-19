2010年のシナリオ……サウジアラビア戦を控えたスペインに伝説的な刺激

スペイン代表のレジェンド、アンドレス・イニエスタは、2026年ワールドカップで出だしが振るわなかった「ラ・マタドール」を鼓舞した。

スペイン代表は初戦でカーボベルデとスコアレスドローに終わり、明後日のサウジアラビア戦へ調整している。

イニエスタは『マルカ』紙への寄稿で、過ちを乗り越え、速やかに勝利へ進むには前を向く必要があると述べた。

2010年南アフリカ大会では初戦でスイスに敗れたが、最後は優勝した。

イニエスタはさらに「南アフリカでの出来事を考えないわけにはいかない。当時、我々が経験したことはもっと酷かった。スイスとの初戦に敗れたが、今回の結果は引き分けに過ぎない」と付け加えた。

「2010年の開幕直後、代表合宿で過ごした数時間は今も鮮明に覚えている。厳しい数時間、いや数日間だった」と振り返った。

「今は落ち着くべき時だ。16年たった今でも、敗戦後に最初のミーティングで監督が言った言葉を覚えている。彼は短く、しかし明確に言った。『次の6試合に勝てば、世界王者になれる』と、ビセンテ・デル・ボスケは言ったのだ」と説明した。

さらに「あのチーム全員にとって真の試練だった。批判は多かったが、むしろロッカールームの団結を強める機会にもなった」と続けた。 ルイス・デ・ラ・フエンテが言ったように、騒ぎは外にある。それを中に持ち込んではならない。自分たちでコントロールできないことにエネルギーを使うべきではない」

最後に彼はこう語った。「今は非難したり信頼を失ったりする時ではない。何の得がある？何もない。この代表チームは、最初の難関を乗り越える才能も質も気概もある。私は彼らが成し遂げると確信している」。