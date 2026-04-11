2009年のブンデスリーガ王者、降格の危機に直面している

VfLヴォルフスブルクは土曜にアイントラハト・フランクフルトに1-2で敗れ、2009年のブンデスリーガ優勝チームながら来季1部残留が危ぶまれる状況に陥った。

直近11試合で1勝もできず、フランクフルト戦に臨む自信はなかった。

中盤の要クリスティアン・エリクセンを擁するヴォルフスブルクだったが、前半半ばにオスカー・ホイールンドに先制された。ナポリFWラスムスの弟である彼は右クロスを鮮やかに決めた。

10分後、GKカミル・グラバラがヨナタン・ブルカルトのシュートを弾いたが、そのリバウンドをアルノー・カリムエンドに押し込まれた。

後半アディショナルタイムにジェナン・ペイチノヴィッチが1点を返したが、時すでに遅し。1－2で敗れ、残り5試合で極めて厳しい状況に立たされた。

17位のヴォルフスブルクは、16位ザンクト・パウリに4ポイント差をつけられている。

15位ケルンに2点差のザンクト・パウリは1試合消化試合が残るも、ホームでのバイエルン戦で勝ち点を奪うのは難しい。

残る5試合は、ユニオン・ベルリン（アウェイ）、ボルシアMG（ホーム）、SCフライブルク（アウェイ）、バイエルン（ホーム）と続き、最終節でザンクト・パウリのアウェイに乗り込む。

現在の状況は2008/09シーズンとは対照的だ。当時、グラフィテとエディン・ジェコのストライカーコンビが、ヴォルフスブルク唯一のブンデスリーガ優勝を支えた。ブンデスリーガからの降格は、かつてない。