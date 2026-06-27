2002年の傷が再び開く……サウジアラビアは悪夢を再び経験する

2026年W杯でサウジアラビア代表はグループ最下位に終わり、期待外れだった。 ノックアウトステージ進出を目標にしていたが、グループ最下位で勝ち点2、得失点差は-4と低空飛行に終わった。

問題だったのは結果だけではない。グループステージを通じて攻撃の解決策が見られず、チャンスを作り出せなかった。大会の大半で相手ゴールを脅かす場面すらなく、攻撃陣が存在しないようだった。

大会を通じて得点は、初戦のウルグアイ戦でDFアブドゥル・イラフ・アル＝オマリが挙げた1点だけだった。 さらに痛烈なのは、DFの活躍がFWを上回ったことで、ゴール前での苦戦が浮き彫りになった点だ。

この結果は2002年日韓大会を想起させる。当時もグループリーグ敗退で無得点、12失点を喫した。 今回の大会では守備の崩壊はなかったものの、攻撃力の低下が深刻で、サウジアラビアのフォワードが世界最高レベルで戦えないという課題が再浮上した。

今大会は出場枠が48チームに拡大され、3位でも進める可能性があっただけに、この失敗はより痛烈だ。 それでもサウジアラビア代表は歴史的チャンスを生かせず、6大会連続でノックアウトステージ進出を逃した。

大会中、サウジアラビア代表はウルグアイ、カーボベルデと引き分け、スペインには0－4で敗れ、勝利なしのまま大会を終えた。チームには個性、実効性、競争力が欠けていた。

2022年カタール大会ではアルゼンチンに歴史的勝利を収め、強豪と渡り合える可能性を示した。しかし今回は質も気概も低下し、ライバルについていけない無力さを露呈。そのイメージを完全に覆す結果となった。

特に痛かったのはカーボベルデ戦だ。勝てばベスト32進出が決まる絶好の機会だったが、生かせなかった。 しかし、FIFAランキング64位（サウジアラビアより6ランク下）の相手に最も簡単なチャンスすら生かせず、大会を早期に去った。