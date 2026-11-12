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バルセロナは今冬、トゥウェンテのセンターバック、ルート・ナイスタッドを獲得して守備陣を強化したいと考えているようだ。

スペインのスポーツ紙スポルトが報じた。同紙によると、カタルーニャのクラブは昨夏にも18歳のナイスタッドの獲得を試みたが実現せず、改めて動き出すという。最初の接触については、マンチェスター・ユナイテッドなどで監督を務めたトゥウェンテのスポーツディレクター、エリック・テン・ハーグが先ごろ認めている。

報道によると、バルセロナのハンジ・フリック監督は右サイドバックにエリック・ガルシアとジュール・クンデを起用する構想で、センターバックの枠が一つ空くことになる。フリック監督はパウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、アンドレアス・クリステンセンに加え、中央でプレーできるもう一人の選択肢を求めている。ナイスタッドは年齢、フィジカル、ビルドアップ能力の面から、今もバルセロナにとって非常に魅力的な候補だという。

一方、スカイの報道によれば、バイエルン・ミュンヘンのヨナタン・ターも一時は候補に挙がっていた。ターはバイエルンで、ダヨ・ウパメカノの隣で先発する座を巡ってキム・ミンジェと争っており、その座はもはや安泰ではない。バルセロナは今冬の移籍の可能性についても問い合わせたが、ター本人とバイエルンが即座に拒否したため、ナイスタッドが再び獲得希望リストの最上位に浮上したという。

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トゥウェンテの下部組織出身のナイスタッドは、18歳にしてすでに同クラブで1部リーグ32試合に出場している。契約は2029年まで残っており、報道によると、クラブは移籍金として2000万ユーロを要求している。ナイスタッドは現在、初めてオランダU-21代表に招集されている。元バルセロナ選手のミハエル・ライツィハーが率いる同代表は、欧州選手権出場を懸けたプレーオフでデンマークと対戦する。