フランス紙「レキップ」は、国際サッカー連盟（FIFA）に加盟する各国協会向けに作成された機密文書を明らかにした。この文書は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が先の7月末に打ち出したものの、数日後に反対の圧力を受けて突如撤回した「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画の詳細を暴露するものだ。

「レキップ」が入手した文書によれば、この計画は突発的なアイデアや急ごしらえの提案ではなく、事前に進められた財務・商業面での作業の成果であり、米投資銀行「JPモルガン」との協力によって完成させたものだった。そこには、FIFA傘下に巨大な商業体を設立するための総合的な構想に加え、財務モデル、経営体制、収益を増大させて加盟協会に再分配するための計画が含まれていた。

200億ドル規模の会社

文書は約25ページで構成され、内部向けタイトルには「FIFAフォワード・エンタープライズ」のメンバー向けに作成された資料であることが記されており、新会社の提案された体制、その収入源、運営の仕組みが詳細に示されている。

計画の核心は、放送・メディア権、スポンサー契約、チケット販売とホスピタリティサービス、ライセンスおよび商品の権利、さらにワールドカップやクラブワールドカップを筆頭とする主要大会の運営・管理を含め、FIFA内部で収益を生むさまざまな活動を集約・管理する商業会社を設立することにあった。

提案によれば、設立予定の会社の総価値は約200億ドルと見積もられ、約20％の少数株式を民間投資家に売却する計画も含まれていた。これによりFIFAは即座に約42億ドルを確保できることになっていた。

提案された投資家の参入は、スポーツに関する意思決定への影響力を与えることを意味するものではなかった。構想では、FIFAが資本の過半数と取締役会の過半数の議席を保持すると明記されており、さらにスポーツ・ガバナンス、大会とその日程、スポーツ面の運営に関する決定はFIFAの独占的な管理下に置かれるとされていた。

2030年ワールドカップ前に各協会へ4000万ドル

計画はFIFAの商業活動の再編にとどまらなかった。文書には、211ある各国協会向けの巨額の財政的インセンティブが含まれていた。

提案された構想によれば、「FIFAフォワード」プログラムの基本配分額を、2027年から2030年のサイクルにおいて各協会あたり800万ドルから2000万ドルへ引き上げることが予定されていた。

さらに計画では、「ファスト・フォワード」プログラムを通じて各協会が即座に追加で2000万ドルを受け取ることが可能とされ、これにより各協会が受け取り得る資金の総額は、2030年ワールドカップ前に4000万ドルに達することになっていた。

増額はこのサイクルにとどまらなかった。文書には、2031年から2034年のサイクルで資金を2200万ドルへ、さらに2035年から2038年のサイクルで2400万ドルへ引き上げる構想が含まれており、一つの協会が12年間にわたって受け取り得る総額は約8600万ドルに達することになっていた。

ただし、この財政パッケージを完全に活用するには新体制への承認が条件とされており、計画に盛り込まれた条件に基づいて提案を利用するための最終期限として2026年9月19日が定められていた。

発表の数カ月前に準備されていた計画

文書に記された数字や予測の性質からは、「FIFAフォワード・エンタープライズ」が2026年ワールドカップが収めた商業的成功に対する単なる迅速な対応ではなく、事前に、しかも高度な組織レベルで準備が進められていた計画であったことが明らかになる。

文書には、財務モデルと成長予測に加え、会社の体制、収入源、利益の再投資方法に関する詳細な構想が含まれており、さらに、提案の作成者らが「価値がありながらFIFAがこれまで十分に活用してこなかった」と評した商業的資源を活用することを目指すビジョンも盛り込まれていた。

また計画では、商業活動をスポーツ面からより大きく切り離し、専門的なノウハウと、大会運営やサッカーの発展から比較的独立した投資ビジョンに依拠することが提案されている。

このような準備の水準は、FIFAがこの計画を、各協会の内部で議論に付される単なる提案としてではなく、長期的な組織変革として扱っていたことを反映している。

迅速な発表、より迅速な撤退

計画は2026年7月28日に公になったが、まもなくサッカー界の各方面から広範な反対に直面した。その中には欧州サッカー連盟（UEFA）、アジアサッカー連盟、北中米カリブ海サッカー連盟に加え、いくつかの欧州の協会が含まれていた。

こうした反対は内部の混乱と重なった。最も顕著だったのはインファンティーノに近い顧問カルロス・コルデロの辞任であり、その後8月1日の未明に事態は頂点に達し、FIFA会長は計画の撤回を発表した。

インファンティーノは、この施策がサッカー界の内部に分裂をもたらし、それが自身がこの施策を通じて達成しようとしていた目的と相反したことを理由に、決定を正当化した。

しかし「レキップ」が明らかにした文書は、計画の規模について異なる姿を示している。7月末に打ち出されたものが即興のアイデアや試験的な発表ではなく、詳細が事前に準備された商業計画であり、200億ドルの価値を持つ組織の構想、各協会あたり数千万ドルの追加資金、そして数十億ドル規模の民間投資への門戸開放を含んでいたことを示しているのだ。