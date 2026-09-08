2006年以来初めて、「バロンドール」の候補者リストに、直近のワールドカップ本大会に出場していない選手がわずか1人だけ含まれることとなった。ワールドカップ欠場にもかかわらず、UEFAチャンピオンズリーグ最優秀選手賞に輝いたジョージア代表のスター、フビチャ・クヴァラツヘリアが、2026年のリストにおける唯一の例外として際立っており、これは20年前にカメルーンのレジェンドであるサミュエル・エトオに起きた出来事を想起させる事象となっている。

クヴァラツヘリアは今年の30人の候補者の中で特異な存在に見える。母国ジョージア代表が予選突破に失敗した結果、2026年ワールドカップに出場できなかった唯一の選手だからだ。これは同賞の歴史において稀な逆説だが、フランスの「レキップ」紙によれば、この種のものとしては初めてではないという。

2023年版では、候補者リストの30人中7人がカタール・ワールドカップを欠場していた。当時ジョージアのスターは、負傷により離脱したカリム・ベンゼマとともにリストに名を連ねており、加えて代表が予選突破に失敗した5選手、すなわちヴィクター・オシメーン、モハメド・サラー、ニコロ・バレッラ、マルティン・ウーデゴール、アーリング・ハーランドがいた。ワールドカップ欠場にもかかわらず、ハーランドはマンチェスター・シティを歴史的な三冠(チャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップ)へと導き、リオネル・メッシに次ぐバロンドール2位を獲得することに成功した。

その5年前、正確には2018年版では、ワールドカップ欠場者はわずか3選手にとどまった。ベンゼマは当時タイトルを獲得したフランス代表のリストから外され欠場し、一方でウェールズのガレス・ベイルとアトレティコ・マドリードのゴールキーパーでスロベニアのヤン・オブラクは、いずれも自国代表を本大会へと導くことができなかった。

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「フランス・フットボール」誌と国際サッカー連盟「FIFA」の提携時代であり、リストが23選手に限定されていた2014年版では、予選突破できずブラジル・ワールドカップを欠場したのはガレス・ベイルとズラタン・イブラヒモビッチの2選手のみだった。対照的に、2010年版では23人の候補者全員が例外なく南アフリカ・ワールドカップに出場していた。

リスト内でワールドカップ欠場者がわずか1人だけというシナリオに戻るには、リストが50選手を擁していた2006年版まで遡らなければならない。当時、最終評価で票を獲得しつつワールドカップを欠場していた唯一の選手がエトオだった。これは、バルセロナでスペイン・リーグとUEFAチャンピオンズリーグの2冠を獲得し、アーセナルとの欧州決勝でゴールを決めるとともに26ゴールでリーガ得点王のタイトルを手にした特別なシーズンを送った後のことであり、カメルーンがドイツ・ワールドカップに出場できなかった失望を抱えながらのものだった。

当時エトオは、ワールドカップに出場した5選手に次ぐバロンドール6位に終わり、その筆頭には当時の欧州最優秀選手賞受賞者であるチームメイトのロナウジーニョがいた。