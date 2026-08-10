20年ぶり！　レアルのスーパースター、キリアン・ムバッペが驚きの移籍を実行か

フランス1部リーグの内部事情に詳しいティボー・ヴェジリアン氏の報道によると、これまでナイキの用具提供を受けてきたムバッペは、近く「予想外のブランド」と契約する見通しだという。ただし、その報道では企業名は明かされていない。いずれにせよ、アディダス、プーマ、アンダーアーマーといった他のスポーツ用品大手との提携は予定されていないという。これらの各社はいずれも、以前は27歳のフランス人FWとの提携に関心を示していたとされる。

「このフットボール界のスターは、そのブランドが高品質なサッカースパイクとともにサッカー界へ華々しく参入するために一役買うことになる」と、ヴェジリアン氏は主張している。「キリアン・ムバッペは、自身のブランドとその企業への関与によって間違いなく利益を得るだろう」 契約締結は目前に迫っているとされる。

ナイキとの協業終了については、最近ではL'Equipe、RMC 、 Le Parisienも報じていた。ムバッペは8歳の頃から、つまり約20年にわたってナイキと協業してきた。直近では、このスポンサー契約によって年間約1400万ユーロを得ていたとされる。契約は6月末で満了したとみられるが、フランス代表としてW杯に参加したため、7月末まで延長されたという。

レアル・マドリーは8月22日に新シーズン開幕

ムバッペはナイキからつい最近、自身のシグネチャースパイクを与えられており、そのデザインは故郷パリのストリートとのつながりを象徴するものだという。

なお、所属クラブのレアル・マドリーは長年にわたりアディダスの用具提供を受けている。ムバッペの“白い巨人”との契約は2029年まで残っている。大きなタイトルのない失望のシーズンを経て、ムバッペは来季の巻き返しを期している。レアルはヤン・ディオマンデ、マルク・ククレジャ、ベルナルド・シウバ、デンゼル・ドゥンフリース、イブラヒマ・コナテといった実力者を新たに加え、戦力を強化した。リーグ初戦は8月22日のエスパニョール・バルセロナ戦で、ムバッペはおそらくその時にはすでに新しいスパイクを履いているはずだ。