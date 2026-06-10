20人の専門家が警告：FIFAは選手の安全を危険にさらしている…3分では不十分だ

BBCによると、科学者グループはFIFAに、2026年W杯の暑さ対策は「不十分」で選手に健康リスクがあると警告した。

健康、気候、スポーツ科学の国際専門家らは公開書簡で、FIFAの指針は科学的知見と合わず「正当化できない」と指摘した。

彼らはFIFAに対し、より長いクールダウン時間の確保や、過酷な気象条件下での試合遅延・延期に関する明確なプロトコルの導入など、より強力な保護措置を講じるよう求めた。

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米国、カナダ、メキシコで開催される今大会では高温が懸念される。研究者らは使用される16会場のうち14か所で気温が危険水準を超えると警告している。

米国南部やメキシコ北部の一部では通常30～35℃だが、猛暑時は40℃に達する恐れがある。

書簡には英米加豪欧の専門家20人が署名した。

彼らはFIFAに対し、以下の緊急改革を求めている：

・WBGT指数が28℃を超えた場合、試合の開始を遅らせるか延期すること。

- 冷却休憩を6分以上取る。

- 選手用の冷却施設の改善。

- 最新の科学的研究に基づくガイドラインの定期的な更新。

「3分では不十分」

公開書簡を調整したニュー・ウェザー・インスティテュートのアンドルー・シムズ所長はBBCスポーツに「FIFAが選手たちの健康と安全を軽視しているのではないかと懸念している」と語った。

また、書簡の署名者であるコネチカット大学のダグラス・カサ教授も「FIFAの現行ガイドラインは不十分だ」と指摘する。 「各ハーフの休憩時間は3分以上、できれば5〜6分にするべきだ」

さらに「この公開書簡で、FIFAがワールドカップ前に気温ガイドラインを更新するよう説得できることを願っている」と語った。

国際サッカー連盟（FIFA）は「選手、審判、観客、ボランティア、スタッフの健康と安全を守ることにコミットしている」と表明し、大会計画策定時に気候関連リスクを評価済みだと述べた。







