「バイエルンを相手にするには、少しの運と優れたGKも必要だ」。アリアンツ・アレーナの内部でそう語ったラース・リッケンは、笑みを浮かべた。ボルシア・ドルトムントのスポーツ担当マネージングディレクターは、ミックスゾーンに短く立ち寄った際、1-4、あるいは1-5という結果について話さなければならなかった可能性も十分にあった。バイエルンは数々の好機を逃し、PKを失敗。シュートは3度、ゴールの枠に当たった。

それでもBVBは、ミュンヘンでの注目の一戦で2-2の引き分けに持ち込んだ。努力に見合った結果であり、ドルトムントにとっては大きな希望を抱かせるものでもある。それも、いくつもの意味でだ。

ドルトムントはそれまで、ニコ・コヴァチ監督の下でバイエルンと4度対戦し、たいていは非常に良い内容の45分間を見せていた。ただし、それは一方のハーフだけだった。今回もそうだった。BVBが最後に採用したのは2025年3月のライプツィヒ戦（0-2）だった4バックへの戦術変更、ボール保持時の勇敢さ、そして強力なプレス。そのおかげで、前半は近年大敗を重ねてきたミュンヘンで、ここ何年もの間で最高の出来となった。

ボールを持たないときの4-4-1-1について、リッケンは「バイエルンは予想していなかった」と語った。通常の5バックをやめたことも「前半に非常に良い、互角の試合ができた理由の一つ」だという。スポーツディレクターのオーレ・ブックも、コヴァチの一手を肯定的に評価した。「良かったと思います。私たちは勇敢に試合に入り、そのための準備もできていました。相手を少し驚かせることができたと思います。あの布陣に対し、彼らは時折、うまく対応できていなかったのではないでしょうか」

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BVBは恒常的に4バックへ移行すべきだ

今後、コヴァチがこの布陣をどう扱うかが注目される。恒常的な4バックへの移行は、BVBにとってプラスになるだろう。とりわけジョアン・ガドゥとダニエル・スヴェンソンという、この布陣に適した高いポテンシャルを持つサイドバックがいる。力のある相手にだけ用いる形にする必要はない。「ニコは思い切ってやったし、選手たちも思い切ってプレーした」。主将のニコ・シュロッターベックはそう語り、手応えを示した。「特にボールを持ったとき、前線に選手を一人多く置けました」

しかし、後半の45分間、ドルトムントは前半のパフォーマンスを維持できなかった。ハーフタイム時点では双方50％だったボール保持率はバイエルンに傾き、ドルトムントのゴールへの圧力は目に見えて増した。押し返す場面は少なかった。

とはいえ、FCバイエルンとのアウェーゲームだったことも忘れてはならない。コヴァチが試合前に「間違いなく最高峰のチーム。ドイツだけでなく、欧州でもそうだ」と語っていた相手だ。バイエルンがピッチ上で示す選手の質は、ドルトムントより明らかに高い。その点に疑いの余地はない。「苦しい時間帯をしのぎ、粘り強く守り、体を投げ出してボールを止めなければならないこともあります。ポストがあるべき場所にあって助けてくれることも含めて、そういう試合です」とブックは語った。

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「畏怖はなかった」：バイエルン戦で改善したドルトムントの姿勢

BVBにとってより重要な収穫は、「驚くほどよく食らいつき、何度も盛り返した」ことだと、40歳のブックは続ける。「ずっと、私たちはしっかり試合に入れていると感じていました」。それが特に際立ったのは、0-1となった前後の場面だ。ドルトムントは好調なジョーブ・ベリンガムによって先制したものの、オフサイドでゴールが取り消され、ほぼ直後の相手の攻撃で先制を許した。この痛手へのBVBの反応は非常に良く、前半終了の笛が鳴るまでに、ほぼすぐさまさらなる得点機をつくった。

リッケンも「チームの並外れた粘り強さ」を称え、「諦めなかった」と評価した。89分に途中出場のファビオ・シウバがゴールを決めた終盤、流れがアウェーチームに傾いたのは、自分たちの力で引き寄せた結果だ。ドルトムントの姿勢と、たびたび話題になるメンタリティーが目に見えて改善していることも、その理由の一つだ。とりわけ、コヴァチ体制で通算5度となったバイエルンとの対戦に、それが表れている。

「一番大事だったのは、試合前に私がチームに『自信を持たなければならない』と伝えたことです。相手への敬意はありましたが、畏怖はありませんでした」とシュロッターベックは語った。「以前のボルシア・ドルトムントがミュンヘンで抱いていたかもしれないような畏怖は、今日の私たちにはありませんでした。それは良かったです」

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ニコ・コヴァチがBVBを精神的に安定させた

全体として見れば、BVBが試合中に組織的な形を失う時間帯は、今も多すぎる。特に失点後がそうだ。選手間の距離が広がりすぎ、ボールを持たないときの徹底ぶりが時に失われ、攻撃ではボールをあまりに早く失う。

それでも、コヴァチ体制での86試合で52勝を挙げ、失点は104、敗戦は18にとどまっていることを考えれば、とりわけチームの精神的な安定感が増したと言える。ドルトムントは常に粘り強さ、走る意欲（FCバイエルン戦では127キロメートル）、闘志、勝利への貪欲さ、守備の強さを見せている。終盤の得点や途中出場選手のゴールを通じて、勝者のメンタリティーもますます身につけつつある。

「監督とスタッフは、この考え方を築くために2年間取り組んできました」とブックは語った。リッケンはこう付け加えた。「ボルシア・ドルトムントと対戦するのは、もうかなり前から非常に厄介で、楽しくないことになっています」

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「何かを成し遂げられる」：BVBはタイトルに届くか？

こうした力が今後数カ月で失われず、さらに磨かれ、最適化されていけば、シーズン終了時にBVBへタイトルをもたらす成長の要素となるかもしれない。「私たちはますます自分たちの形をつかめていると思います。もちろん、まだすべてが完璧ではありませんが、良くなっています」とシュロッターベックは語った。「私たちの守備は信じられないほどコンパクトで、それを土台にうまくプレーできています。ただ、問題はまだ26節を残していることです。シーズンはまだ長すぎます。今後数週間、今日のようなプレーができれば、私たちは良い状態にあります。そうなれば、優勝争いを長く続けるチャンスは間違いなくあると思います」

それでも最終的には、8節を終えてなお勝ち点で並ぶバイエルンが優勝争いの行方を決めるだろう。長い期間を通して戦うには、彼らはあまりに強い。そう考えるのに、想像力はさほど必要ない。ただ、DFBポカールでは何かが起こるかもしれない。トロフィーまで、あと4勝しか必要ないからだ。ドルトムントは日曜夜のラウンド16の組み合わせ抽選を、間違いなく注意深く見守るだろう。

信念と希望は、BVBに確かにある。ミュンヘンでの2-2がもたらした「勝利」にも似た感覚は、それをさらに強めたはずだ。「私たちはどの大会でも良い位置につけています。戦術面でどう取り組んでいるか、私は日々の練習で見ています。自分が本当はどれほど優れた選手なのか、分かっていない選手もいると思うほどです。私たちには良いチームがあり、何かを成し遂げられます」とシュロッターベックは語った。

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