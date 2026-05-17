人口1万3000人の町スピーゼン＝エルバースベルクを本拠地とするエルバースベルクは、日曜日にブンデスリーガ昇格を決めた。5年で3度目の昇格は前代未聞の快挙だ。

2部では最終節まで昇格争いが続いた。相手は降格が決まっていたミュンスターだったが、2位エルバースベルクにとって昇格は確実ではなかった。ハノーファー96とSCパーダーボルンも直接昇格を争っていた。 3クラブとも最終節を59ポイントで迎えた。得失点差でエルバースベルクが首位、ハノーファーが3位、パーダーボルンが4位だった。

結果として、2. ブンデスリーガのダークホースはホームで主導権を握り、後半にも追加点。早くから昇格の祝杯を挙げた。

開始10分、CKを素早く展開したエルバースベルクは、ツィムシェリートからのパスをコンテが滑り込んで押し込み先制。 さらに4分後にはデビッド・モクワがラッセ・ギュンターの折り返しを押し込み2-0。前半はこのまま終了した。

後半もモクワがコンテの好アシストから2点目を決め、3-0。昇格へ疑いの余地はなくなった。

ハノーファーとパーダーボルンはそれぞれ引き分け、勝ち点60で並んだ。

ハノーファーは長らく3位をキープし、プレーオフ進出を確実にしたように見えた。しかし83分、FCニュルンベルクのルカ・ロホシュヴィリが同点弾を挙げ、スコアは3-3に。 しかし、パーダーボルンはアウェーでSVダルムシュタットを2-0で下し、ラルフ・ケッテマン監督率いるチームがハノーファーから2位を奪った。プレーオフではVfLヴォルフスブルクが対戦相手となる。

ハノーファーは2部残留が決定し、ティッツ監督率いるチームは来季の巻き返しを目指す。

エルバースベルクとともにシャルケ04も1部復帰。3シーズンぶりだ。一方、スヴェン・ミスリンタット率いるフォルトゥナ・デュッセルドルフはグロイター・フュルトに大敗し、3部へ降格した。