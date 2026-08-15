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1. FC Nürnberg v SG Dynamo Dresden - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

2部ブンデスリーガで大型移籍か？ FWが2000万ユーロで移籍する可能性

2. ブンデスリーガ
移籍情報
グロイター・フュルト 対 ニュルンベルク
グロイター・フュルト
ニュルンベルク
M. Zoma
パリFC
ランス

ブンデスリーガ2部で、衝撃的な退団が現実味を帯びている。注目を集めているのは、1.FCニュルンベルクのストライカーだ。

Bild紙の報道によると、モハメド・アリ・ゾマには数多くのクラブが関心を示しているという。名前が挙がっているのは、フランス1部のRCランスとパリFC。さらに、この22歳に触手を伸ばしているクラブはほかにもあるとみられている。

ただ、クラブはゾマにかなりの金額を求めている。「考え込むつもりはまったくない。私はこの選手を引き留めたい。他のクラブも、彼が安い選手ではないことは分かっているはずだ」と、スポーツ担当取締役のヨティ・ハツィアレクシウは、前週末のディナモ・ドレスデン戦で3－0の勝利を収めた後に語った。この試合では、絶好調のゾマがニュルンベルクの3得点すべてを決めていた。監査役会長のペーター・マイヤーはそれ以前に、移籍金として少なくとも2000万ユーロという額を示していた。

とはいえ、ミッテルフランケンのクラブは高額収入に依存しているわけではなく、そのことがゾマ残留への希望をミロスラフ・クローゼ監督にも抱かせている。「サッカーでは物事がどれだけ早く動くかは分かっているが、私はそのことをまったく気にしていない。彼がここでとても快適に過ごしているのは分かっている。どこかへ行きたがっているようには感じない」と説明した。

1. FCニュルンベルク：FCNは直近で他にどのタレントを高額で売却してきたのか？

FCNは近年、シュテファノス・ツィマス（2650万ユーロ）、ジャン・ウズン（1300万ユーロ）、カスパー・ヤンダー（1200万ユーロ）、ネイサニエル・ブラウン（1175万ユーロ）らの移籍で収入を得てきた。最後のブラウンについては、昨夏のFCバイエルン・ミュンヘンへの約5000万ユーロの移籍により、再売却条項に基づいてさらに資金がクラブの金庫に入った。

ニュルンベルクはゾマを昨年、イタリア3部のUCアルビーノレッフェから獲得したばかりだった。伝えられるところによれば移籍金は150万ユーロで、そのためクラブは売却となれば莫大な移籍益を喜ぶことになりそうだ。

イタリア・ロンバルディア州レッコ県の自治体メラーテ出身で、コートジボワールにもルーツを持つゾマは、土曜日に行われた宿敵グロイター・フュルトとの格式高いフランケンダービーでも先発メンバーに名を連ねた。

1. FC Nürnberg v SG Dynamo Dresden - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images



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