Bildの最新回ポッドキャスト『Bayern Insider』によると、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが今後のネーションズリーグにおける代表戦で第1GKとして臨むことになる。

来週木曜日のオランダとの初戦では、34歳のアヤックス所属GKが先発メンバーに入る見込みで、それ以降もレギュラーの座を維持する可能性は高いようだ。

「すでに内部のGK序列があると聞いている」と、Bildの記者クリスティアン・ファルクは説明した。それによると、テア・シュテーゲンに次ぐ第2GKにはバイエルン・ミュンヘンのヨナス・ウルビヒが想定されており、アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）がひとまず内部での第3GKとなっている。

「ユルゲン・クロップの選択には、先を見据えた部分が少しあると思う。来夏にマヌエル・ノイアーが引退すれば、そしてそれは予想されていることだが、ヨナス・ウルビヒがバイエルンのゴールで第1GKになるだろう。そしてFCバイエルンの第1GKであれば、代表でも非常に注目される存在となり、実際にEUROのGKの座を争うチャンスを得る。そこには争いが生まれると思う」と、ファルクは続けた。

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ネーションズリーグでドイツ代表のゴールを守るのは誰になるのか？

クロップは先週木曜日の記者会見でも、これまでたびたび負傷で離脱を余儀なくされてきた経験豊富なテア・シュテーゲンを、ひとまず正GKとして考えていることをにじませていた。

その後ろでは、新監督はどうやらウルビヒを育て、長期的にはドイツ代表の第1GKとして定着させたい考えのようだ。23歳の同選手は昨季からバイエルン・ミュンヘンでプレーしており、マヌエル・ノイアーの控えを務める一方で、定期的に出場機会も得ている。

クロップはネーションズリーグに向けて、テア・シュテーゲン、ウルビヒ、ニューベルに加え、フランクフルトのノアー・アトゥボル、そしてアウクスブルクのフィン・ダーメンも招集していた。ただ、両者の出場は早くてもセルビアとの第3戦、あるいはギリシャとの第2戦になるとみられる。