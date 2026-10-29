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マンチェスター・シティのGKヘロニモ・ルジは、ブライトン戦でPKでの活躍を見せる前、エンソ・フェルナンデスに大胆な予言をしていたと明かした。エティハド・スタジアムでは、エンツォ・マレスカ監督率いるチームがカラバオカップ準々決勝進出を決める中、アルゼンチン人GKの活躍が勝敗を分けた。

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アルゼンチン人選手が試合前に語った大胆な予言

ルジは、ブライトンとのカラバオカップ4回戦がPK戦に突入するずっと前から自信に満ちていたと明かした。アルゼンチン人GKは重要なPKを2本止め、マンチェスター・シティの勝ち上がりを決める立役者となった。マテオ・コヴァチッチのシュートがセーブされ、マレスカ率いるチームがPK戦で苦しい立場に追い込まれた後だけに、ルジの好守は極めて重要だった。

試合後、ルジはチームメイトのエンソ・フェルナンデスとの会話で、すでに自身の活躍を思い描いていたと認めた。「どんなPKでも止められると分かっている。試合前にエンソ・フェルナンデスと話して、PK戦になったら2本止めると伝えたんだ。自信があるし、こういう状況ではとても気分がいい。力になる準備はできている」とルジはシティ・スタジオに語った。その予言は見事に的中した。まずヤシン・アヤリのシュートを止め、続いてルイス・ダンクの決定的なシュートを阻んだ。

決着つかず、PK戦で劇的な展開に

試合は目まぐるしい展開となり、ブライトンは90分間にわたってホームチームを限界まで追い詰めた。アウェーのブライトンはマリック・ヤルクエのゴールで先制したが、前半終了前にコヴァチッチが同点に追いついた。後半も互いに得点を奪い合う展開となり、ブライトンのジョルジニオ・リュテールがネットを揺らすと、シティのヴィトール・レイスが同点弾。2-2のまま試合終了の笛を迎えた。

PK戦ではフィル・フォーデン、パスカル・グロス、フェルナンデス、マット・オライリー、ジェレミー・ドク、マキシム・デ・カイペルがそれぞれ成功させ、互いに高い精度を見せた。しかし、コヴァチッチのシュートが弾かれると緊張感は一気に高まった。そこでルジはブライトンのキッカーを立て続けに阻み、すぐさまチームに流れを引き戻して、フェルナンデスへの約束を果たした。

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エティハドのサポーターとの一体感

ルジは自身の活躍を支えたマンチェスター・シティのサポーターをすぐに称え、エティハドの雰囲気が好守を披露するうえで最高の後押しになったと語った。観客の熱気を力に変え、その声援で相手を揺さぶっていると説明。試合で最も緊張が高まる場面では、選手とスタンドの結びつきが重要だと強調した。

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「僕にとっては自分の出番だ。こういう状況でプレッシャーは感じないし、ファンの力も生かそうとしている。こういう場面で、彼らは僕にとって本当に大切だ。マテオが外して僕が止めたとき、ファンが僕らを助けようとしてくれた。僕もその力を生かそうとしたんだ」とアルゼンチン代表GKは付け加えた。

カップ戦の立役者ルジ、再びベンチへ

ホームの観客がもたらした熱気は、PK失敗の落胆を乗り越えるためにシティが必要としていた後押しとなったようだ。ルジは、サポーターがこれほどチームを支えてくれていると、負けるのはほとんど不可能に感じると語った。ファンを絶賛したGKは、こう述べている。「あれが僕らにエネルギーと自信を与えてくれた。ファン全員が味方についてくれていると、負けるのは本当に難しい。今夜の彼らは、僕にとってスタジアムで最も素晴らしいことの一つだった」

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しかし、カラバオカップでのルジの活躍も、確立された序列を変えるには至らない。アルゼンチン人GKは今週末、同じブライトンを相手にしたプレミアリーグの一戦でベンチに戻る見込みだ。マレスカは引き続き、ジャンルイジ・ドンナルンマをGKに起用する。