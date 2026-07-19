2本のPKを失敗したメッシは得点できるのか？…スペイン戦に向けたアルゼンチンのPK戦略

アルゼンチン代表はここ数年、PK戦がコンプレックスでも未解決の問題でもないことを示してきた。

本日ニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われるスペインとのW杯決勝を控え、スカローニ監督はPKのスペシャリストを揃え、キッカーの順番も決定済みだ。ただし、試合や延長終了時点では、最終決定権はピッチ上の選手にある。 アルゼンチンの「TyC sports」が伝えている。

もし決勝が引き分けに終われば、2022年カタールW杯や2024年コパ・アメリカと同様にPK戦が実施される。

キッカーはピッチに残った選手から選ばれる。各チームは交代枠6回（試合中5回、延長戦1回）を持つ。

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アルゼンチン代表はPK戦に強い。2022年W杯でオランダ、フランスを下し、 さらに2024年コパ・アメリカ準々決勝エクアドル戦でも活躍し、GKエミリアーノ・マルティネスが要所を締めている。

PKキッカー候補

リオネル・メッシ：第1キッカーとして常に先陣を切る。2026年W杯で2本失敗したが、今回も先発濃厚。

ゴンサロ・モンティエル：PKでは安定感があり、直近3回のPK戦でメッシと共にキッカーを務めた。通算20本中18本成功。カタールW杯決勝フランス戦では決勝点をマーク。

レアンドロ・パレデス：代表でもクラブ（ボカ・ジュニアーズ）でもPKを蹴る。2022年W杯のオランダ、フランス戦でもキッカーを務めた。

ラウタロ・マルティネス：PK戦では常連で、クラブでもキッカーを務める。

ジュリアン・アルバレス：コパ・アメリカでエクアドル戦のPKを決め、アトレティコ・マドリードでもキッカーを務める。

その他の選択肢

この5人以外にも、スカローニ監督には信頼できる代打が数名いる。

ニコラス・オタメンディ： エクアドル戦で決勝PKを沈め、準決勝進出を決めた。

アレクシス・マカリストル： 同シリーズでPKを決め、スタッフからの信頼も厚い。

エンツォ・フェルナンデス： カタールW杯オランダ戦でPK失敗したが、スカローニ監督は候補から外していない。

スカローニは「キッカーの順番を決めたのは私だ」と語った。

コパ・アメリカでエクアドルをPK戦で破った後、スカローニ監督はキッカーの順番を自ら決定したと明かした。

記者会見では「まずレオから始め、最後に残るまで順番を決めた」と説明した。

5人目のキッカーはコーチ陣が迷った末、PKが得意なオタメンディに白羽の矢が立った。ゴンサレスも選択肢の一つだった。

エクアドル戦でPKを蹴ったのは誰か？

リオネル・メッシ：1本目を外した。

ジュリアン・アルバレス：2本目を成功。

アレクシス・マカリスト：3本目を成功。

ゴンサロ・モンティエル：4本目を成功。

ニコラス・オタメンディ：5本目を決め、4－2でアルゼンチンの勝利を決めた。