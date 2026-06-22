2026年ワールドカップ・グループステージ第2節のフランス対イラク戦は、雷雨のため2時間12分中断されたが、フィラデルフィアのスタジアムにようやく活気が戻った。

主催者は雷雨のため後半開始を延期し、観客と選手を避難させたが、天候が回復したため試合再開の許可が出た。

事態の始まり

前半終了間際に激しい雨と強風で試合が中断され、運営側は雷接近を感知して緊急警報を発令した。

前半終了間際に荒天が迫り、大会組織委員会はハーフタイムを15分から30分に延長すると発表した。

観客の安全確保のため、スタンドからの避難が命じられた。

関係当局は安全対策に従い、観客全員にスタンドから退避し、スタジアム内および周辺の安全な場所に移動するよう要請した。

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スタジアムは安全確認のため試合再開を保留とし、気象状況を継続監視すると発表した。

米国ではこれまでも気象条件で試合が止まるケースが少なくない。前回のクラブワールドカップでも雷雨で遅延や中断が複数回発生し、その際も主催者は同様のプロトコルを実施した。