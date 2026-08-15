ユベントスは、パリ・サンジェルマンのつまずきという結果を利用して、この夏における最重要級の移籍を最近成立させようと画策している。同時にビアンコネーリは、アストン・ビラの決断を待つことでその贈り物が完成するのを見守っており、古い案件のひとつを再び開く好機を巡らせている。

イタリア人記者ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、ユベントスはアストン・ビラのゴールキーパー、アルゼンチン人のエミリアーノ・マルティネスについて改めて問い合わせを行った。このイタリアのクラブは、過去数か月にわたって長期間彼を追いかけてきた。

同筋によると、マルティネスの状況は、日本人ゴールキーパー鈴木彩艶（パルマ）のアストン・ビラへの移籍の可能性と結びついている。同選手はパリ・サンジェルマンへの移籍が頓挫した後、アストン・ビラと交渉を進めている。

ディ・マルツィオは自身のサイトで次のように述べた。「アストン・ビラは鈴木の獲得に向けて再び強く動き出した。新たなサプライズが起きなければ、今や移籍成立に向けて圧力をかけることができる。一方で、入手可能な情報によれば、パルマの高額な要求を踏まえると、ユベントスが鈴木についてパルマと直接交渉に戻るのは難しい」

マルティネスと並んで、ユベントスはグリエルモ・ヴィカーリオとの交渉を加速させるかどうかの決断を待っており、また新たなゴールキーパーの正体を決定する前に、他の候補も評価している。

ユベントスを去る選手に関しては、これらの複雑に絡み合った動きが正しい方向に進めば、モンツァはゴールキーパーのミケーレ・ディ・グレゴリオを呼び戻すことを夢見ている。

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