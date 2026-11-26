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ペタル・スチッチが2試合連続でPKを決め、インテルはサン・シーロでVfBシュトゥットガルトに2-0で勝利した。試合後、クロアチア人MFは負傷離脱中のPKキッカー、ハカン・チャルハノールとピオトル・ジエリンスキを称賛し、クロスへの守備が改善したことにも言及した。

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スチッチが再びPKを決め、シュトゥットガルト戦の均衡を破る

クロアチア人MFペタル・スチッチが、再び約11メートルのPKスポットから決定力を発揮した。水曜夜のチャンピオンズリーグ、VfBシュトゥットガルト戦で先制につながるPKを決め、インテルを2-0の勝利に導いた。数日前のベルガモでもPKを成功させたスチッチは、サン・シーロで中盤のテンポを作り、ラウタロ・マルティネスが追加点を挙げてインテルの欧州での3連勝を決めた。

「2試合連続でPKを決められた。チームの勝利に貢献できてうれしい」とスチッチは試合後のインタビューで語った。「チームには非常に強いメンタリティーがあり、常に結束している。シーズンは長く、問題やケガに見舞われることもある」

チャルハノールとジエリンスキからのPKの助言について

普段PKを蹴るハカン・チャルハノールとピオトル・ジエリンスキが負傷離脱する中、スチッチは再び落ち着いてキッカーを務めた。欠場中の2人からPKについて助言を受けたかと問われると、MFは両選手の実力を称えつつ、自身への信頼も口にした。

「チャルハノールとジエリンスキからPKについて助言をもらったかって？ 2人は世界最高の選手たちの一角だ。僕は自分に大きな自信を持っているし、2試合で2得点できてうれしい」とスチッチは説明した。

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ベルガモでのクロス対応のミスを教訓に、中盤の複数ポジションにも意欲

スチッチは、ベルガモで試合終盤に失点を招いたクロスへの守備のミスをインテルが修正したと指摘。また、クリスティアン・キヴの下で中盤の低い位置から攻撃を組み立てる役割を担うことにも満足感を示した。

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「ベルガモでも良いプレーはたくさんできたし、リードもしていた。でも最後には相手のクロスから失点した。今日もシュトゥットガルトはクロスを狙ってきたけど、僕らはその場面でずっと良い守備ができた」と語った。「司令塔としてのプレー？ 満足している。中盤ならどの役割でもプレーできると思うし、監督もそういう形で僕を起用してくれた。全力を尽くす準備はできている。チームを助けたいだけだ」

上位8位入りへ、一戦ずつ

チャンピオンズリーグのリーグフェーズを上位8位以内で終え、自動的に次のラウンドへ進むことが目標だが、スチッチは厳しい日程を前に、一戦ずつ着実に戦うよう呼びかけた。

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「上位8位？ それが目標だけど、まずは一試合ずつ見ていこう。そして自分たちがどこにいるかを確かめたい」と付け加えた。インテルは次に、12月9日（水）に敵地でボルシア・ドルトムントと対戦する。