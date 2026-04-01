2度目となる……サウジアラビアサッカー協会がレナール監督の退任に反応

サウジアラビアサッカー連盟は、2026年に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会を前に、フランス人のエルヴェ・レナール監督が代表チームの監督職を辞任するという報道に対し、改めてコメントした。

フランスの新聞『レキップ』は、ガーナ代表から2026年ワールドカップでの指揮を執るようオファーを受けており、前監督オットー・アドゥの後任として就任する意向があるとして、レナール氏がサウジアラビア代表の監督を辞任したいと考えていることを報じていた。

しかし、サウジアラビアの新聞『アル・リヤディヤ』は、サウジアラビアサッカー連盟内の公式筋の発言を伝えた。同筋はこれらの報道を断固として否定し、「この件に関して特筆すべきことは何もない」と述べた。

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サウジアラビアサッカー協会がレナール監督の退任説を否定するのは今回で2度目となる。火曜日にベオグラードのTSCスタジアムで行われたセルビアとの親善試合（2-1で「グリーン」が敗北）の前にも、同協会は同様の否定を行っていた。

このフランス人監督は最近、アジアプレーオフを経て辛うじてワールドカップ本大会への出場権を獲得したものの、アラブカップでは準決勝で敗退し、さらにエジプト、セルビアとの親善試合で相次いで敗れるなど、激しい批判にさらされていた。