UndavはYouTube企画「hstrystories」で、いくつかプライベートな一面を明かした。とりわけ30歳の同選手は好きな食べ物について語っており、その内容はGost u Birinc（クルド料理の一種）、Pel（米を詰めたブドウの葉）、ラフマジュン、そしてドネルだった。

食事の話で盛り上がる中、やがて話題は寿司に及び、そこでUndavはあらゆるシーフードに対する不耐性を明かした。「僕はエビを食べてはいけない。2回アレルギー反応が出て、2回とも死にかけた」とUndavは話した。「全部が腫れ上がって、息ができなくなる。そんなことがあるなんて、それまで聞いたこともなかった」

基本的にUndavは極端に辛い料理を好んでおり、とりわけドネルでは赤いチリパウダーをよく選ぶという。辛さは、いわゆるスコヴィル値で測定される。平均的な人間では、およそ2500スコヴィルから痛みを感じ始める。だがUndavは自身の話によれば、かつて「300万スコヴィルのドネル」を食べたことがあるという。

ダニズ・ウンダブ、金曜日にシュトゥットガルトとともに新シーズン開幕へ

現在、UndavはVfBシュトゥットガルトで新シーズンに向けた準備を進めている。最初の公式戦は金曜日、DFBポカールでハンザ・ロストックとのアウェーゲームとなる。ブンデスリーガ開幕戦はその翌週金曜日、現ダブル王者のバイエルン相手のアウェーゲームだ。

この対戦は同時に、昨年5月のDFBポカール決勝の再戦でもある。当時はミュンヘンがUndavの所属するVfBに3-0で快勝した。その後に北米で行われたW杯では、Undavは全体として期待外れに終わったドイツ代表の中で数少ない明るい材料の一人だった。

Undavはシーズンで好スタートを切ることで、新たな代表監督ユルゲン・クロップにもアピールしたい考えだ。9月末には最初の代表ウィークが始まり、ギリシャ（2試合）、オランダ、セルビアとの計4試合が予定されている。