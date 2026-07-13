スペイン代表のスターたちは、明日の2026年W杯準決勝を前にフランス代表へ自信を示した。団結と緻密な戦術で決勝進出を確信している。

スペインメディアの個別インタビューで、GKオナイ・シモン、MFミケル・ミレノ、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、優勝候補のフランスでも突破できると強調した。

シモンはラジオ局「カディーナ・コペ」に「フランスは強国だが、我々は自分のパフォーマンスに絶対の自信を持っている。全員が全力を尽くせば、我々に勝てるチームはない」と語った。

このスペイン人GKはさらに「フランスにはデンベレやムバッペという強力な攻撃陣がいるが、我々の強みはチーム全体にある。我々は綿密な戦略を持つチームであり、打ち破るのは非常に難しい」と語った。

一方、ミレノは『マルカ』紙に「自分たちのスタイルで良い試合をし、決定機を制すれば個の輝きも生まれる。フランスには危険な選手が多いので、集中して臨む」と語った。

さらにメリーノは、スペインが優勝候補であることは意味がなく、フランス選手の個人技に警戒が必要だと強調した。

デ・ラ・フエンテ監督はラジオ局「カディーナ・セル」に、チームの強みはフランスのスタイルと正反対だと語った。「ポルトガル戦の前は似たチームだと話したが、今回は全く違う。彼らは速い展開を好むので、我々が試合を支配する必要がある」。

さらに、スペイン人監督はチームの弱点についても認め、「守備に隙はあるが、堅い守備ラインとバランスを重視している。フランスの強みは理解しているが、戦術は変えない。直近2試合では自チームのスタイルで勝利した」と語った。

決戦は明日の火曜日に行われる。個人技と速攻を武器にするフランスと、ボール支配と組織力を重視するスペイン。対照的な二大サッカー哲学がぶつかる一戦だ。