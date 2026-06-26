「2度のW杯優勝チームで爆弾炸裂：主力選手が改革要求」

複数の海外メディアが、ウルグアイ代表チーム内で緊張が高まっていると報じている。原因はマルセロ・ビエルサ監督と一部の選手たちとの不和だという。

W杯ではカーボベルデ戦（2-2）、サウジアラビア戦（1-1）と引き分け、勝ち点2のウルグアイ。今夜2時（オランダ時間）にはグループ首位のスペインと対戦し、ビエルサ監督は「決勝戦」と位置づける。 次ラウンド進出には勝利が必須だ。

複数のメディアは、ロドリゴ・ベンタンクール、マヌエル・ウガルテ、セルヒオ・ロシェット、キャプテンのフェデリコ・バルベルデがビエルサ監督を批判していると伝えている。4人は過酷な練習と戦術に異議を唱え、別のプレースタイルを求めているという。

これより前、元エースストライカーのルイス・スアレスも代表チーム内の不和を理由にビエルサを批判。「選手たちは限界だ」と語っていた。

ビエルサは長年にわたり、極めて過酷なトレーニングで知られている。2022年2月には、怪我の連鎖でリーズ・ユナイテッドを解任された。後任のジェシー・マーシュは「選手たちは明らかに過度のトレーニングを強いられていた」と語った。

ビエルサ自身も選手への負担を認識しながらも、激しいプレッシングと高強度トレーニング、攻撃的サッカーという哲学を曲げない。このスタイルが再びチーム内に不満を招いている。

結果が出ず、厳しい練習と主力との対立で代表チームは大きな圧力にさらされている。金曜夜にスペインとワールドカップの重要な一戦を戦い、勝ち進みたいなら勝利が必須だ。