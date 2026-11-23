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レアル・マドリーは夏、オリーセについて話すためバイエルンに2度連絡していた。

ミカエル・オリーセとレアル・マドリーをめぐっては、夏に数多くの噂が流れた。バイエルンのスポーツ部門責任者マックス・エーベル氏が今回、レアルとの2度の電話について明かした。2026年夏のワールドカップ期間中、バイエルンのスターであるオリーセがレアルへ移籍する可能性は、大きな話題の一つだった。バイエルンのスポーツ担当取締役を務めるエーベル氏は、この件でレアルから実際に2度電話があったと認めている。

エーベル氏は週末のファンクラブとの会合で、「レアル・マドリーから2度電話があり、接触は過去にも現在にも一切ないと伝えられた」と説明した。レアル側はさらに、2026年夏にオリーセを獲得することは絶対にないと公式声明で表明した。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長も数日前、オリーセについてレアルのフロレンティーノ・ペレス会長と話したことを認めた。ただ、ペレス会長からも「 レアル・マドリーはオリーセ本人とも代理人とも一度も話をしていないと保証された 」。

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特に直近の移籍期間には、 レアルがオリーセの獲得を目指しているとの噂が繰り返し浮上していた 。ペレス会長が会長選の選挙戦で、クリスティアーノ・ロナウドのような大型補強をファンに約束すると、複数のメディアは、その対象が バイエルンに所属する24歳のオリーセ だと報じた。

また、スポーツ紙『レキップ』は最近、 オリーセの代表チームメートであるキリアン・エンバペとイブラヒマ・コナテが、バイエルンの傑出した選手であるオリーセに強く働きかけている と報じた。レアル・マドリーへの移籍を説得するためだという。

オリーセとバイエルンの契約は2029年まで残っており、現時点で早期退団は議題に上がっていない。バイエルンの幹部も最近、適切な時期にオリーセ側と話し合い、契約延長について協議すると繰り返し明言している。