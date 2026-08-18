「ハノーファー生まれの彼は、これまでプレーした先々でゴールを決めてきた」。ウェストハム・ユナイテッドは2024年8月上旬、ニクラス・フュルクルクの獲得をそう喜んでいた。当時ウェストハムのテクニカルディレクターで、現在は1.FCケルンでスカッドプランナーを務めるティム・シュタイトテンが、ブレーメン時代からフュルクルクをよく知る間柄として、このストライカーをロンドンへと導いた。

それからほぼちょうど2年後、こう言わざるを得ない。フュルクルクは、プレーしたすべての場所でゴールを決めたわけではなかった。2部降格を喫したイングランドの名門クラブにとっての苦い計算はこうだ。フュルクルクのわずかな得点1つひとつに、実に900万ユーロを費やしたことになる。

2024年、移籍金2700万ユーロがイングランドからドルトムントへ支払われた。だがフュルクルクがウェストハムで29試合に出場して挙げたゴールは、わずか3得点。最後の得点は2025年4月までさかのぼる。さらに昨季後半のACミランへのレンタルも大失敗に終わったことで、フュルクルクは突如として完全に行き場を失った。2028年まで契約を残していたにもかかわらず、ハマーズはこの夏のうちに何としてでも放出したがっており、チーム構想ではまったく存在感がなく、公式のスカッドリストでは直近、背番号すら与えられていなかった。フュルクルクの「11」は、ミランへのレンタル中にすでにFW仲間のタティ・カステジャノスが受け継いでいた。

ロンドンで完全に脇へ追いやられていた状況が、フットボール・ロマンの観点からすれば、今や本当の“ハンマー”を実現させる。フュルクルクはヴェルダー・ブレーメンへ復帰し、ブンデスリーガの同クラブがひとまず1年間のレンタルで獲得する。「ここ2年が本人の思い描いた通りには進まなかったことは分かっている。それでも、ヴェルダーで彼が再び成功したキャリアを歩むと確信している」と、SVWのプロフットボール部門責任者ペーター・ニーマイヤーは喜びを語った。かつて選手としても大きく成長した北の地で、フュルクルクは数年前にドイツ代表選手へと駆け上がった。そこで再び花開き、ようやく再び良い時期を迎えることはできるのだろうか。

そして、ここ数日のフュルクルクを巡ってしばしば浮かんだもう1つの疑問は、「どうしてここまでの事態になったのか？」というものだ。というのも、フュルクルクはキャリア最高の時期からウェストハムへ加わり、世界最高のリーグに挑む準備は万全だと見られていたからだ。ようやく負傷に悩まされない時期を迎えると、まずヴェルダーをブンデスリーガ復帰へ導き、さらに2022-23シーズンにはドイツ1部でも得点源として活躍した。その見返りが2022年11月のドイツ代表デビューであり、その直後には失望に終わったカタール・ワールドカップでも、DFBチームの数少ない光明の1人だった。

2024年夏のニクラス・フュルクルク：BVBでCL決勝、DFBチームではスーパーサブ

2024年夏まで、このストライカーは以後ドイツ代表の陣容に欠かせない存在となり、ムードメーカーとして、そして高い得点率で評価を高め、母国開催のEURO2024では重要なジョーカーとして輝いた。前のシーズンにはボルシア・ドルトムントのナンバー1ストライカーを務め、BVBの一員としてチャンピオンズリーグ決勝に進出。その道のりでも重要なゴールを決めていた。遅咲きのフュルクルクは、その当時は負傷にも悩まされず、まだまだ明るい年月が待っているように見えた。

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わずか1年でのドルトムント退団は、外から見れば十分に驚きだった。BVBは2024年にセルー・ギラシという有力なライバルを獲得していたとはいえ、当時の監督ヌリ・シャヒンはフュルクルクを残したがっていたと伝えられている。それでも、ボルシア首脳陣にとって何より決め手になったのは経済性だった。というのも、ウェストハムは2700万ユーロを提示しており、それは自分たちが12カ月前にブレーメンへ支払った額より1000万ユーロも高かったからだ。喜んで受け入れられた移籍益だった。

本来であれば、というのが大方の見方だったが、フュルクルクのフィジカルの強さを生かすプレースタイルはプレミアリーグにうまく合うはずだった。それが結局そうならなかったことを、本人も2月のkickerのインタビューで認めている。ウェストハムでは「ボックス内とその周辺でのボールタッチが少なかった」とし、「まさにそこが、自分の主な強みなんだ」と説明した。

事実として付け加えるべきなのは、フュルクルクがプレミアリーグ移籍後に非常に不運なケガに見舞われたことだ。最初はアキレス腱に違和感が生じ、数カ月にわたって戦列を離脱。復帰からわずか1カ月後には今度は太ももの負傷で再び離脱した。こうしてウェストハム1年目は、リズムをつかむこと自体が不可能だった。2年目こそすべてが好転するはずだったし、当初は実際にそうなりかけていた。少なくとも最初の7節はケガなく戦えたが、決して説得力のある内容ではなかった。その後に再び負傷し、2025年から2026年への年越しの時期には、長く退団が既定路線となっていた。

ニクラス・フュルクルクのミラン移籍は好発進も、その後は失望の結末に

フュルクルクは、別のリーグ、別の環境で再出発したいと考えていた。そのためにW杯を見据えていたことが決定的な要因ではないと本人は強調していたが、世界選手権出場の夢が少なからず影響していたことは間違いないだろう。そうして1月上旬、レンタルでACミランに加入した。

「プレミアリーグよりも、自分にはこのサッカーの方が明らかに合っていると感じる」と、フュルクルクはセリエAでの最初の数試合後に語っていた。ミランはXで「The Fußballgott has arrived」と投稿。フュルクルクが1月中旬、途中出場からわずか3分でレッチェ戦の1-0決勝点を決めたときのことだった。「もちろん、フュルクルクがどれほど信じられないストライカーかは分かっている。彼はそれを過去に証明してきた。彼はこのチームにとって非常に重要な特長をもたらしてくれる」と、アシストしたアレクシス・サーレマーケルスも称賛していた。

ミランのファンからフュルクルクが特別な支持を得たのは、レッチェ戦の決勝点を足の指の骨折を抱えながら決めたからでもあった。「僕はドイツ人だ。僕たちは強いし、痛みにも耐えられる」と笑いながら話し、「ACミランの試合を1試合たりとも欠場したくない」とも強調した。こうしてサン・シーロでの人気は瞬く間に高まり、さらに1月下旬にはDFBスポーツディレクターのルディ・フェラーがW杯メンバー入りへの期待も抱かせた。「ウェストハム時代より明らかに多くプレーしているし、それは我々にとってもプラスだ」と、フェラーはGazzetta dello Sportで語っている。

だが今では分かっている。フュルクルクにとってW杯出場も、ミラノでの成功した未来も、どちらも実現しなかった。レッチェ戦のゴールはミランのユニフォームで挙げた唯一の得点に終わり、ジョーカー役から抜け出すことはできなかった。 元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンはフュルクルクをワールドカップに連れて行かず、ロッソネリも買い取りオプションを行使しなかった。その額はおよそ500万ユーロにすぎなかったとみられているにもかかわらず、だ。

新天地探しのニクラス・フュルクルク：簡単ではなかった

そのため、ひとまずウェストハムに戻らざるを得なかったが、そこで彼はやはりほとんど無視されていた。そしてかつてDFBチームの希望の星だったこの選手にとって、新たなクラブ探しも明らかに難航していた。

それもある意味では当然だ。フュルクルクはすでにサッカー選手として高い年齢に差しかかっており、直近では年間450万ユーロともみられる高額な給与を受け取っていた。そして何より、この2シーズンは忘れたいものだった。クラブと代表を合わせても、ここ2年で52試合に出場してわずか5ゴールしか挙げていない。

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こうした材料では、移籍市場でフュルクルクに大きな魅力が生まれるはずもなかった。本人がセリエAのサッカーを自分のプレーにかなり合っていると感じていたこともあり、イタリアへの完全移籍が自然な流れに思われた。実際、有力な移籍先候補をめぐる報道もそれを裏づけていた。ラツィオとフィオレンティーナという名のある2クラブが緩やかに接触したとされ、ヴェネツィアFCとは3年契約で合意していたとも伝えられている。だがBild によれば、セリエA昇格クラブにとってウェストハムの要求額は高すぎたようで、そのためヴェネツィアは距離を置くようになったという。

ヴェルダー・ブレーメン復帰へ：ニクラス・フュルクルクは“ロマン効果”に賭ける

フュルクルクの価格について、ハマーズは500万ユーロを要求していたとSkyが報じている。難しい2年間があったとはいえ、この9番の状況を引き続き注視していたとされる複数のブンデスリーガクラブにとっては、まだ手の届く範囲だった可能性がある。フュルクルクはウェストハムで、これまでの報道とは異なり、少なくとも最近はおおむねチーム練習に加わっていたようで、コンディション面にも問題はない。そうした点もまた、ブレーメンへのロマンあふれる復帰が実現した理由の1つだったに違いない。

Sky によれば、そのためにフュルクルクは金銭面で譲歩する。ウェストハムでの降格後も受け取れていた年200万ユーロを、ヴェルダーは支払えないからだ。もっとも、SVWに本当にセンターフォワードの緊急補強が必要だったのかという疑問もある。というのも、すでにスイス代表のワールドカップ出場経験者セドリック・イッテンという、破壊力型の似たタイプのストライカーを獲得しており、その後ろには新戦力のケニー・クエタントと生え抜きのサリム・ムサという若いタレント2人も出番をうかがっているからだ。とはいえ、ブレーメンのダニエル・ティウーネ監督は、2トップの布陣も視野に入れているとされており、そう考えればフュルクルク復帰にもそれなりの意味が見えてくる。

いずれにせよ、ヴェーザーシュタディオン周辺の期待は大きくなるだろう。とりわけ愛され、かつて自らのキャリアを新たなレベルへと引き上げた場所で、フュルクルクは33歳にして再びそれを成し遂げられるのか。そして新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下で、今後また代表で役割を担うことはあるのか。

その答えは、これからの数カ月が示してくれるだろう。ひとまず確かなのはただ1つ。ブレーメンでなら、フュルクルクはすでにゴールを決めてきたということだ。