「ハノーファー生まれの彼は、プレーした先々でゴールを決めてきた」。ウェストハム・ユナイテッドは2024年8月初旬、ニクラス・フュルクルクの獲得をそう喜んでいた。当時ウェストハムのテクニカルディレクターで、現在は1.FCケルンでスカッドプランナーを務めるティム・シュタイトテンが、ブレーメン時代からよく知るフュルクルクをロンドンへ呼び寄せた。

それからほぼちょうど2年後、こう結論づけざるを得ない。フュルクルクは、プレーしたすべての場所でゴールを決めたわけではなかった。2部降格を喫したイングランドの名門クラブにとっての痛い計算はこうだ。フュルクルクの数少ない得点1つにつき、実に900万ユーロを支払ったことになる。

2024年、移籍金2700万ユーロがイングランドからドルトムントへ支払われた。だがフュルクルクがウェストハムで29試合に出場して挙げたゴールはわずか3つ。最後の得点は2025年4月までさかのぼる。さらに、昨季後半のACミランへのレンタルも大失敗に終わったことで、フュルクルクは突如として完全な宙ぶらりんの状態に置かれた。ハマーズは2028年まで契約を残していたにもかかわらず、この夏のうちに何としてでも手放したい考えで、構想の中で彼はまったく役割を与えられていなかった。公式の選手リストでは、ついには背番号なしで掲載されていたほどだ。フュルクルクの11番は、ミランへのレンタル中にすでに同僚FWのタティ・カステジャノスが引き継いでいた。

ロンドンで完全に干される形となったことで、フットボールロマンの観点から見れば、今や本物のサプライズが実現しそうだ。フュルクルクはブレーメン復帰が濃厚で、報道によればブンデスリーガの同クラブはまず1年間のレンタルで獲得する見込みとなっている。かつてサッカー選手としても大きく成長し、数年前にはドイツ代表へ駆け上がった北部の地で、再び花開くことはできるのか。ようやく再び良い時期を迎えられるのか。

一方で、ここ最近フュルクルクを巡ってたびたび問われていたのは、「なぜここまでの事態になったのか」ということだ。というのも、フュルクルクはキャリア最高の時期を経てウェストハムへ移籍し、世界最高のリーグに挑む準備は万全だと考えていたからだ。ようやく負傷なく過ごせるようになると、まずブレーメンをブンデスリーガ復帰へ導き、2022-23シーズンにはドイツ1部でも得点源となった。その見返りとして、2022年11月にドイツ代表デビューを果たし、直後の不本意な結果に終わったカタール・ワールドカップでも、フュルクルクはDFBチームにおける数少ない光明の1つだった。

2024年夏のニクラス・フュルクルク：BVBでCL決勝、DFBではスーパーサブ

2024年夏まで、このストライカーは以後ドイツ代表から外せない存在となり、ムードメーカーとして、そして高い得点率でも説得力を示し、母国開催のEURO2024では重要なジョーカーとして輝いた。その前のシーズンにはボルシア・ドルトムントのナンバーワンFWとしてプレーし、BVBの一員としてチャンピオンズリーグ決勝に進出。そこへ至る道のりでも重要なゴールを決めていた。遅咲きで、当時はケガにも見舞われていなかったフュルクルクには、まだ数年の明るい未来が待っているように見えた。

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わずか1年でのドルトムント退団は、外から見れば確かに意外なものだった。BVBは2024年にセルー・ギラシーという有力なライバルを獲得していたとはいえ、当時の監督ヌリ・シャヒンはフュルクルクを残したがっていたとされる。それでもボルシアの首脳陣にとっては、何よりも経済合理性が24キャップの代表選手を再び放出する理由となった。というのも、ウェストハムは2700万ユーロを提示しており、それはドルトムント自身が12カ月前にブレーメンへ支払った額を1000万ユーロ上回っていたからだ。喜んで受け入れられる移籍益だった。

もともとの大方の見方では、フィジカルの強さを生かすフュルクルクのプレースタイルはプレミアリーグに合うはずだった。だが結果的にはそうならなかったことを、本人も2月のkickerのインタビューで認めている。ウェストハムでは「ボックス内やその周辺でのボールタッチが少なかった」と説明し、「そして、まさにそこにこそ自分の主な強みがある」と語っていた。

事実として付け加えるべきなのは、フュルクルクがプレミアリーグ移籍後に非常に不運なケガに見舞われたことだ。最初はアキレス腱の違和感に苦しみ、何カ月も戦列を離脱。復帰からわずか1カ月後には、今度は太ももの負傷で再び離脱した。こうして、ウェストハム1年目にリズムをつかむことはまったく不可能だった。2年目こそすべてが好転するはずだったし、実際に当初はそうなりかけてもいた。少なくとも最初の7節は無傷で戦い抜いたが、決して説得力のある出来ではなかった。そして次の負傷が訪れ、2025年から2026年への年またぎの時期には、長らく退団が濃厚視されるようになっていた。

ニクラス・フュルクルクのミラン移籍は好スタートも、その後は失望の展開に

フュルクルクは、別のリーグ、別の環境で再出発を切りたかった。本人は、そのためにワールドカップを意識していたわけではないと強調していたが、1月初旬にレンタルでACミランへ加入した際には、世界大会出場の夢が少なからず影響していたことは確かだろう。

「プレミアリーグよりも、明らかに自分にはこのプレーの方が合っていると感じる」。セリエAでの最初の数試合後、フュルクルクはそう語った。ミランはXで「The Fußballgott has arrived」と投稿。1月中旬、フュルクルクが途中出場からわずか3分後にレッチェ戦の1-0決勝弾を決めた時のことだった。「もちろん、フュルクルクがどれほど信じられないストライカーか、僕たちは分かっている。彼はそれを過去に証明してきた。彼は僕たちのチームにとって非常に重要な特長をもたらしてくれる」と、アシストしたアレクシス・サーレマーケルスも称賛していた。

ミランのファンからフュルクルクが特別な支持を集めたのは、レッチェ戦の決勝点を足の指の骨折を抱えながら決めたからでもあった。「僕はドイツ人だ。僕たちは強いし、痛みにも耐えられる」と笑いながら語りつつ、「ACミランの試合を1試合たりとも欠場したくない」と強調していた。こうしてサン・シーロでの人気は瞬く間に高まり、さらに1月末にはDFBスポーツディレクターのルディ・フェラーがワールドカップ登録メンバー入りに希望を持たせた。「彼はウェストハム時代よりも明らかに多くプレーしている。それは我々にとってもプラスだ」と、フェラーはGazzetta dello Sportで語っている。

今となっては分かっている。フュルクルクのワールドカップ出場も、ミラノでの成功した未来も実現しなかった。レッチェ戦のゴールはミランのユニフォームで挙げた唯一の得点のまま終わり、結局ジョーカー役以上の立場にはなれなかった。 元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはフュルクルクをワールドカップに連れて行かず、ロッソネリも買い取りオプションを行使しなかった。もっとも、その額は500万ユーロ前後にすぎなかったとみられている。

新天地を探すニクラス・フュルクルク：簡単ではなかった

そうして、ひとまずウェストハムへ戻ることになったが、そこではやはり大半の場面で無視される存在だった。そして、かつてDFBチームの希望の星だったこの選手にとって、新クラブ探しも明らかに難航した。

それもある意味では当然だ。というのも、フュルクルクはすでにサッカー選手としては高い年齢に差しかかっており、直近では年間450万ユーロとみられる高額年俸を受け取っていたうえ、ここ2シーズンは忘れたいものになっていたからだ。クラブと代表を合わせても、過去2年間で52試合に出場して決めたゴールはわずか5つにとどまっている。

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移籍市場でフュルクルクを強く魅力的に見せる材料ではなかった。本人がセリエAのサッカーを自分のプレーにかなり合っていると感じていたこともあり、イタリアへの完全移籍は自然な流れにも思われた。実際、新天地候補を巡る有力な憶測もそれを裏づけていた。ラツィオとフィオレンティーナという2つの名門クラブが緩やかに関心を示したとされ、ヴェネツィアFCとは3年契約で合意に達していたとも伝えられている。しかし、Bild によれば、セリエA昇格組にとってウェストハムが要求した移籍金は高すぎたため、ヴェネツィアは距離を置くようになったという。

ブレーメン復帰へ：ニクラス・フュルクルクは“ロマン効果”に懸ける

500万ユーロ。ウェストハムはSkyによれば、フュルクルクの価格としてその額を求めていた。厳しい直近2年にもかかわらず、この9番の状況を注視していたとされるブンデスリーガのいくつかのクラブにとっては、まだ手の届く範囲だった可能性がある。フュルクルクはウェストハムで、これと異なる一部報道とは反対に、少なくとも最近はチーム練習におおむね参加しており、コンディション面にも問題はないようだ。この点も、ロマンあふれるブレーメン復帰が実現するうえで間違いなく一役買ったのだろう。

Sky によれば、そのためにフュルクルクは金銭面で譲歩する。というのも、ヴェルダーはウェストハム降格後でも彼が受け取れたはずの年俸200万ユーロを支払えないからだ。もっとも、SVWにセンターフォワードの緊急補強は本当に必要だったのだろうか。というのも、スイス代表のワールドカップ出場経験を持つセドリック・イッテンという、すでに似たタイプの屈強なFWが加入している。その後ろには、新戦力ケニー・クエタントと下部組織育ちのサリム・ムサという2人の若いタレントも出番をうかがっている。だが、ブレーメンのダニエル・ティオーネ監督は、本物のストライカーを2人並べる基本布陣も考えているとされており、そうなればフュルクルク復帰はやはり理にかなって見えてくる。

いずれにせよ、ヴェーザーシュタディオン周辺の期待は大きくなるだろう。とりわけ愛され、かつて自身のキャリアを新たなレベルへ押し上げたその場所で、33歳となった今、もう一度それを成し遂げられるのか。そして将来的には、新たな代表監督ユルゲン・クロップの下で再び代表の一員として役割を担えるのかもしれない。

その答えを出すのは、これからの数カ月だ。ひとまず確かなのはただ1つ。ブレーメンでなら、フュルクルクはすでにゴールを決めてきたということだ。