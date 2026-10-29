Skyによると、アイントラハト・フランクフルトのこれまでの最有力候補だった元SGE主将で、現在はベルンのBSCヤングボーイズでスポーツ責任者を務めるクリストフ・スピヒャーが、水曜午前にフランクフルト側へ断りを入れた。

同報道では、スピヒャーに加え、1.FCニュルンベルクのヨティ・ハツィアレクシウとRBライプツィヒのマルセル・シェーファーも有力候補に挙がっている。ただ、Bildによれば、シェーファーの選択肢はすでになくなったという。ライプツィヒの同幹部とは、そもそもこれまで直接の接触がなかったとされる。

これにより、フランクフルトのスポーツ部門を率いる人材をめぐる争いでは、ハツィアレクシウが最有力とみられている。Skyによると、ニュルンベルクのスポーツ担当役員とはすでに話し合いが行われ、フランクフルトのアクセル・ヘルマン取締役会長が監査役会の代表者らとともに協議を主導したとされる。

ただし、アイントラハトが契約をまとめるには費用がかかる。ハツィアレクシウを現行契約から引き抜くため、ニュルンベルク側に支払う必要がある移籍金は、100万単位で一桁台の低い水準になるとみられている。一方、ニュルンベルク側は現時点でこれを否定。Bildの問い合わせに対し、2部クラブはSGE側からの接触はなかったとした。

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マルクス・クレシェは本人の希望でアイントラハト・フランクフルトを去った

それでも、最終的な決着は間近に迫っているという。ヘルマン自身、日曜日に「迅速な決定」を目指すと強調していた。最優先事項は、差し迫った課題や、新たな責任者が狙いを定めてチームを強化することになる今後の移籍期間に向け、クラブが行動できる態勢を保つことだ。アイントラハトの監督機関は近く、この人事を承認する見通しとなっている。

後任探しが必要になったのは、クレシェの退任によるものだ。46歳のクレシェは本人の希望により、スポーツ担当役員としての職務を解かれた。クラブの発表によると、即時の職務免除を求めるクレシェの要請に応じたという。当初2028年6月30日までとされていた契約関係は、内容を変更した形で継続する。

これにより、2021年夏に始まり、2022年のヨーロッパリーグ制覇で頂点を迎えた3年以上の時代が幕を閉じた。しかし最近、クレシェはクラブ内部やメディアから批判を浴びていた。

アイントラハト・フランクフルトでマルクス・クレシェは何を批判されていたのか？

特に重大な判断ミスとして挙げられたのが、前シーズンのアルベルト・リエラ監督の招聘だ。昨夏の移籍市場での動きが遅かったことに加え、クロアチアでの私的な不動産購入に関する報道も、クレシェにとって逆風となっていた。

人事をめぐる混乱にもかかわらず、チームは最近、ピッチ上で上向きの状態を見せていた。1.FCケルンに1-0で勝利し、ボルシア・ドルトムントには0-1で惜敗。火曜夜にはハンブルガーSVを3-1で下し、カップ戦の次のラウンドへ進んだ。