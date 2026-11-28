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欧州カップ戦出場圏を争うアイントラハト・フランクフルトとシュトゥットガルト。見応えのある一戦を終えた両チームには、勝利の勢いが欠けている。

土曜夜にシュトゥットガルトの本拠地で行われた一戦は2－2（前半1－1）で終了。公式戦5試合無敗のフランクフルトにとっては、少なくともホームチームより実りのある引き分けとなった。ブンデスリーガで6位のヴェルダー・ブレーメンとの勝ち点差はシュトゥットガルトが5、フランクフルトが3となっている。

シュトゥットガルトのMFアンジェロ・シュティラーは『Sky』に「悔しい。2－1でリードしていたし、あのときはフランクフルトに押し込まれている感じではなかった。でもサッカーはミスが起こるスポーツだ。引き分けは妥当だと思う」と語った。また、チームは選手たちを再び「最後まで持っていく」ようにしなければならないと述べた。

激しい競り合いが続いた一戦では、グリシャ・プレメル（42分）がシュトゥットガルトの最初の好機を生かして先制した。フランクフルトは球際で鋭さを見せ、見た目にも優勢だった。アンスガー・クナウフ（45＋2分）はCKから同点弾を決めた。デニズ・ウンダフがシュートの軌道を変え、止められないボールになった。その後、シュトゥットガルトの主将ウンダフはルカ・ジャケス（53分）の勝ち越し弾をお膳立てしたが、フランクフルトは代表FWユネス・エブヌタリブ（62分）のゴールですぐさま追いついた。

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シュトゥットガルトはこのところ、失われたゴールを追い求めていた。チャンピオンズリーグでインテルに0－2で敗れた後、セバスティアン・ヘーネス監督は「まるで呪われているようだ」と語ったが、FWエルメディン・デミロヴィッチは「いつか」停滞を「打破できる」と強調。そのためヘーネス監督は先発5人を入れ替え、ウンダフも復帰した。一方、フランクフルトのアディ・ヒュッター監督は、シュトゥットガルトの「頭の中ではなく、足元を見る」と警戒していた。

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この伝統ある両クラブの対戦に敗れれば、クリスマス前の時期に欧州カップ戦出場圏の近くにとどまるのは難しくなる。両チームからは、この一戦に懸かるものの大きさがうかがえた。序盤にプレッシャーへうまく対処したのはフランクフルトで、ヨナタン・ブルカルト（16分）とリリアン・ブラシエ（18分）のシュートがそれを示していた。

Getty Images

VARの確認でフランクフルトのロビン・コッホへのレッドカード取り消し

しかしその後、シュトゥットガルトがデミロヴィッチを裏へ走らせると、フランクフルトのロビン・コッホが果敢に対応。主審のサシャ・シュテーゲマンはコッホにレッドカードを提示した（20分）。抗議を受けて映像を確認した主審は退場処分を取り消した。コッホはつま先でボールに触れていた。

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ここから両チームはリスクを冒して攻め合い、試合は一進一退の展開に。30分を過ぎる頃には、探り合いはもうなかった。フランクフルトは激しく競り合って何度もボールを奪ったが、そこからの速攻は精度を欠いた。

シュトゥットガルトもパスワークで相手の圧力をかわすと、敵陣のペナルティーエリアまで進入した。しかし、以前からの懸念どおり、それは決定機につながらない。デミロヴィッチの見事なスルーパスを受けたプレメルがニアサイドに決めるまでは。クナウフはCKからやや幸運な形で追いつき、後半にはジャケスが得意のヘディングを放った際、周囲に誰もついていなかった。エブヌタリブはブルカルトのお膳立てを冷静に生かし、2－2とした。