イングランド代表のジュード・ビリンガムが、ユーロ2024のキャンプでチーム内に不協和音があったと明かした。

チームはスペインに敗れるまで決勝に進出したものの、ガレス・サウスゲート率いるチームは大会中、精彩を欠いた。 この発言は現在米国で行われている代表合宿中に飛び出し、新監督トーマス・トゥヘルが今夏のW杯制覇へチームに「兄弟愛」を植えようとしている時期と重なった。

イングランド代表番組『Lions' Den』のインタビューで、ベリンガムは2年前のEURO裏側を振り返り、こう語った。「「ユーロではピッチ外でいくつかのミスを犯した。チームが一つになっていないと感じた。期待値の高さも要因だ。2018年W杯とカタール2022で好結果を残したため、優勝候補の筆頭と目されていた」

レアル・マドリードのスターは続けた。「良いプレーができず、勝っても喜びや満足感がなかった。貪欲さと勝利への渇望が必要なのに、サッカーではその喜びはすぐ消える。あの瞬間をもっと大切にするべきだった」。

さらに「私たちはそこから学んだ。決勝ゴールを決めるのは必ずしもスターではない。全員が準備し、愛と評価を感じ、チームに欠かせない存在だと実感することが大切だ。そして何よりも、その過程を楽しむべきだ」と語った。

EURO2024では、イングランドはスロバキア戦で試合終了間際にベリンガムが決めた2つのバックヒールで辛勝。PK戦でスイスに勝ち、準決勝ではオランダに劇的ゴールで勝利した。 歴史に残るそのゴールについても、彼はこう語る。 「あの瞬間を覚えています。大会から落ちそうになり、最悪の状況でした。子供の頃、イングランドが格下に負けて大会を去る姿を見ていたのを思い出し、『今、自分がその当事者になるのか』と感じました」

今大会では、ベリンガムは来週水曜日のクロアチア戦の先発を巡り、トゥヘル監督の下でモーガン・ロジャースと直接競争している。 直近のコスタリカ戦で活躍し立場を強めたが、彼はロジャースとの絆を強調した。「モーガンは素晴らしい人物で、少し騒がしい。僕たちはよく議論し、激しい口論になることもある。でも、兄弟のように競い合っているんだ。 監督は当初、僕たちが同じポジションでプレーすると説明していたが、僕たちが異なるポジションでプレーする姿を見て、今はもっと柔軟に対応してくれるようになった。彼が先発で僕がベンチに下がっても、本当に何のわだかまりもないよ」