スウェーデン人選手ルーカス・ベリバルの名前が、バルセロナ内部で再び浮上した。トッテナム・ホットスパーの中盤の選手の代理人が、現在の移籍市場で移籍できる新たなクラブを探して動き出したためだ。背景には、彼がイングランドのクラブでより多くの出場機会を得る可能性が低下していることがある。

スペイン紙『スポルト』によると、ベリバルの代理人たちは、トッテナムでの複雑な状況から選手が抜け出す道を見つけようと、バルセロナを含む複数のヨーロッパ有力クラブと接触ルートを開いたという。

同紙は、イングランドのクラブが選手を手放すために約6000万ポンドを要求する可能性があると説明したが、この金額はバルセロナのフロントに姿勢を再考させるには至らなかった。

デコがバルセロナの立場を明確化

ベリバルの名前が再びカタルーニャのクラブに持ち込まれたにもかかわらず、バルセロナのフロントは2024年以降閉じていた案件を再び開く用意はないようだ。デコ率いるスポーツ部門は、この選手をめぐる交渉の段階は完全に終わったと見ており、再びこの取引に踏み込む意向はない。

この立場は、中盤の補強に関するバルセロナの現在の方針の違いを背景にしている。クラブはベリバルが提供するものとは異なる技術的特性を持つ選手を探しており、スペイン人のロドリ・エルナンデスがこのポジションを強化するための優先リストの筆頭に立っている。彼は今後の段階におけるスポーツ部門の最重要ターゲットとされている。

ベリバル退団の扉

ベリバルの代理人の動きは、選手のトッテナムでの状況がより複雑に見える時期に起きている。クラブは、プレミアリーグで上位から遠く離れた順位で終えた極めて厳しいシーズンの後、中盤に重要な変更を加えたためだ。

トッテナムはサンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスと契約し、中盤のポジション争いを激化させる動きに出た。とりわけ、新加入選手にチームの主力としての役割を担わせることに賭けている。したがって、ベリバルが定期的な出場時間を得る可能性はより困難に見え、それが代理人たちを新たな選択肢の模索へと駆り立てた。

バルセロナは2024年に契約成立寸前だった

この展開は、2年前にバルセロナが成立寸前まで進めていた取引の一つを思い起こさせる。当時ベリバルはスウェーデンのユールゴーデンの選手だった。

2024年、バルセロナはこの若い中盤の選手を約700万ユーロと追加の300万ユーロで獲得する交渉を大きく進展させていた。選手はすでにバルセロナに到着してデコと面会し、クラブの施設も訪れており、当時は移籍成立が近いことを示す明確な兆候だった。

しかし、トッテナムが交渉に参入したことで取引の流れは変わった。イングランドのクラブが、スウェーデンのクラブと選手本人により良い金銭的オファーを提示したのだ。

バルセロナは当時、オファーに追随することも競り合いに入ることもしないと決断し、ベリバルはロンドンへの移籍を選ぶことになった。

バルセロナの前監督チャビ・エルナンデスは、当時この取引を逃したことについて、ライバルクラブがより大きな金銭的オファーを提示したこと、そしてバルセロナは単に競り勝つためだけにオファーを引き上げることを望まなかったと強調してコメントしていた。

バルセロナの拒否は容易な決断ではなかった

一方、ベリバルはトッテナムへの移籍後、イングランドのクラブとバルセロナの間での選択が、キャリアの中で直面した最も難しい決断の一つだったと明かし、プレミアリーグでの新たな挑戦に落ち着くまで、長い間両者の間で選択が揺れ続けていたと強調した。

あの取引から2年が経ち、このスウェーデン人選手の名前は異なる形でバルセロナの計算に戻ってきた。しかし、カタルーニャのクラブは最初の交渉で見せたのと同じ熱意で応じることはなかった。